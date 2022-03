সাজু হৈ উঠিছে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগ (Justice Biplab Kumar Sarma Commission) ৰ প্ৰতিবেদন ৷ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত নিযুক্তি কেলেংকাৰী (Assam Public Service Commission recruitment scam) ৰ সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদন সাজু কৰিছে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে ৷

ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসন দখলৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে শাসক-বিৰোধীয়ে (Rajya Sabha Election 2022) ৷ ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিজেপি দলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰিপুণ বৰাক ৷

উচ্চতৰ মাধ‍্যমিকত শিক্ষকৰ অভাৱ পূৰণৰ দিহা কৰিছে চৰকাৰে ৷ 10 জুনৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিয়া হ’ব 22 হাজাৰ শিক্ষকক ৷ কলিয়াবৰত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ঘোষণা (Minister Keshab Mahanta announces appointment of teachers) ৷

নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ম'ষ্ট ৱাণ্টেড অপৰাধী জেকী বাৰ্থ কে চাংমা (Nagaon police arrest most wanted criminal) । অপৰাধীগৰাকীৰ লগতে জব্দ বহু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ । ইয়াৰ লগতে মধুপুৰৰ পৰা ইনামূল হুছেইন নামৰ এটা গভাইত চোৰকো আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ।

চৌপাশে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল ৷ মুম্বাইত ঘটিল এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ চিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা নিৰ্দেশক গিৰিশ মালিকৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু ৷ এটা অট্টালিকাৰ পঞ্চম মহলাৰ পৰা পৰি মৃত্যু ঘটে (Filmmaker Girish Malik latest updates) 17 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকীৰ ৷

পল্টন বজাৰত গুণ্ডাগিৰি কৰা আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল ফকৰুদ্দিন আহমেদক নিলম্বন ৷ তাৎক্ষনিকভাৱে বলৱৎ হোৱাকৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে জাৰি কৰিলে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশনা (Constable suspended after beating man in public place)৷

হোলী বা ফাকুৱা উপভোগ কৰাৰ পিছত মূখ্য কাম হৈছে ছালৰ পৰা ৰঙসমূহ আঁতৰ কৰাতো ৷ কেতিয়াবা সঠিকভাৱে ছালখন পৰিস্কাৰ নকৰিলে অনাকাংক্ষিত বিপদৰো সন্মুখীন হ’বলগাত পৰে । সেয়েহে আপোনাৰ ছালখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত 5টাকৈ টিপছ আগবঢ়োৱা হৈছে, যিয়ে আপোনাৰ ছালৰ সুৰক্ষা প্ৰদানত সহায় কৰিব ৷

“হুচৰি এ চ’ত, আমি বিহু মাৰো য’ত, দেহি ঐ দূবৰি নগজে ত’ত ?” হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী ৷ ঢোল-পেঁপাৰ মাতত ৰজনজনাই উঠিছে আকাশ-বতাহ ৷ নৱ-প্ৰজন্মই ঢোল আৰু বিহুনাচ যাতে শুদ্ধকৈ পৰিৱেশন কৰে, তাৰবাবে আমগুৰিত ৰুচেংৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালাৰ ৷

বিদেশত হোলী উদযাপন বলীউডৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ ৷ স্বামী নিক জোনাছৰ পৰিয়ালৰে সৈতে হোলী খেলিলে প্ৰিয়ংকাই (Priyanka celebrating holi with family) ৷ নিজৰ ইন্ষ্টগ্ৰামত হোলী উদযাপনৰ কিছু মূহুৰ্ত অনুৰাগীৰে সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে ৷

গাড়ীগাঁও ধৰ্ষণকাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ (Two other accused of Garigaon rape case arrested) । মৰিগাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুই ধৰ্ষণকাৰী ক্ৰমে পোনা আলী আৰু ফাইজুল আলীক । বৰ্তমানেও পলাতক আন দুই অভিযুক্ত ।