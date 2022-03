পুনৰ আলফামুখী অসমীয়া যুৱক ৷ উজনিত পাঁচজন যুৱকে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ(ULFA I strengthens again with new members) ৷ 11 মাৰ্চতো ম্যানমাৰৰ আলফা শিবিৰলৈ গৈছিল আন 6 জন যুৱক ।

বেতকুছি-পানবজাৰ-ৰাণী-পামহীৰ ৰাজপথত সহস্ৰাধিক বাহনত পৰিবহন বিভাগৰ তালাচী (Operation in vehicles by transport department) । ১৪ খন বাহন জব্দ, ২০০ ৰো অধিক গোচৰ ৰুজু । শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি ব্যৱসায়ীক বাহনৰ গৰাকী, উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠান, নিৰ্মাণকাৰী সংস্থালৈ চূড়ান্ত সকীয়নি ।

অহা ৩১ মাৰ্চত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন (Rajya election 2022)। বিৰোধীৰ শিবিৰত ৪৪ গৰাকী বিধায়ক থকিলেও দুগৰাকীৰ স্থিতি অস্পষ্ট । ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সংখ্যাৰ দিশত জয় লাভ কৰিব নোৱাৰে যদিও বিৰোধী পক্ষৰ এজন-দুজন বিধায়কে ক্ৰছ ভোটিং কৰিলে বা ভোটদানৰ দিনা উপস্থিত নাথাকিলে মিত্ৰজোঁটে দ্বিতীয়খন আসন অনায়াসে জয় লাভ কৰিব সেয়া নিশ্চিত । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংক কৰি থোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । নিচিন্ত মনে আছে শাসকীয় দল ।

চি আই ডিৰ জালত পৰিছে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়া বাহাৰুল ইছলাম (Education Officer arrest in Nagaon)৷ কিন্তু কিয় বিষয়াগৰাকীক আটক কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে লাভ কৰা নাই কোনো তথ্য ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল (Jishnu Dev Verma submits state financial budget)। বিত্ত মন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই দাখিল কৰিলে ২৬৮৯২.৬৭ কোটি টকাৰ কৰ মুক্ত ৰাজ্যিক বিত্তীয় বাজেট । ১০০০ কোটি টকাৰ 'সুৱৰ্ণ জয়ন্তী ত্ৰিপুৰা নিৰ্মাণ যোজনা' নামৰ এক নতুন আঁচনি ঘোষণা ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ ।

ধৰ্ম প্ৰডাকচনৰ CEO অপূৰ্ব মেহতাৰ বাৰ্থডে’ পাৰ্টীলৈ হাতত হাত ধৰি আহিল বিকী-কেটৰিণা ৷ নৱ দম্পতীৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ’ চাই দুয়োৰে অনুৰাগীসকল আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে (Vicky Katrina latest updates) ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ অধিৱেশন প্ৰথম দিনটোতে বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ (Opposition MLAs walk out of budget session in Tripura)। ৰাজ্যপালনৰ ভাষণ নুশুনাকৈয়ে সদন ত্যাগ কৰিলে বিৰোধীয়ে । ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপালৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ ।

ৰাজ্য ‌চৰকাৰৰ সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশীয়ে বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা এক বিশেষ নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে অৰ্দ্ধছুটি লৈ "দ্য কাশ্মীৰ ফাইল" ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰিব (Assam government grant half day leave for state employees) ৷ কেৱল চিনেমাখন চাই পিছদিনা উৰ্দ্ধতম বিষয়াক প্ৰমাণ হিচাপে জমা দিব লাগিব চিনেমা হলৰ টিকটটো ।

গুৱাহাটী মহানগৰীত জল নিষ্কাষণ, বৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞাৰ জাৰী কৰা (Ban on drainage or borewell drilling in Kamrup Metro) কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তই শেহতীয়াভাৱে বিপৰীত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আহ্বান কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত জল নিষ্কাষণ, বৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত জাৰী কৰা নিষেধাজ্ঞা উঠাই লোৱা বুলি ঘোষণা কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই ।

মুকালমুৱাৰ নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত অঘটন ৷ বৃহস্পতিবাৰে নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত সংঘটিত এক এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা (Fire broke out at Narayanpur high school) ৷ জুইত জাহ যায় বিদ্যালয়ৰ বহি নথি-পত্ৰ আৰু আচবাব ৷