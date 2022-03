কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছাত্ৰীবাৰীত সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য । শূন্য় দুৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল অৱদেশ যাদৱ নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক । অৱশেষত বিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল হত্যাকাৰী পংকজ কুমাৰক (Accused of Awadesh Yadavs murder arrest) ।

অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ প্ৰসংগকলৈ সদন উত্তপ্ত কৰি তোলে বিৰোধীয়ে (Opposition stalls Assam assembly session) । অখিল গগৈকে ধৰি বিৰোধীৰ একাংশ বিধায়ক অধ্যক্ষৰ কাষলৈ আহি সৰৱ হৈ পৰে । অৱশেষত অধ্যক্ষই দহ মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখে ৷

ৰাজ্যসভাত উত্তৰ-পূৱ অঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ কাম-কাজৰ ওপৰত এক বিশেষ আলোচনা হয় (Discussion on the working of DoNER Ministry in Rajya Sabha) । এই আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উত্তৰ-পূৱৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কে ভাষণ দিয়ে । তেওঁৰ মতে, বিগত ৭ বছৰত উত্তৰ-পূৱত মোডী চৰকাৰৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে ।

আজি বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ সুৰক্ষা দিৱস (World Consumer Rights Day 2022) ৷ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ মূৰত ৰামটাঙোন দি আহিছে এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ৷ সবিশেষ আমাৰ এক প্ৰতিবেদন...

আৰ আৰ আৰত দৰ্শকে লাভ কৰিব দেশভক্তিৰ সোৱাদ ৷ 15 মাৰ্চত মুকলি পোৱা ছবিখনৰ শ্বোলে গীতটোত জুনিয়ৰ এন টি আৰ ৰামচৰণৰ সৈতে প্ৰাণখুলি নাচিলে আলিয়া ভাটে (Sholay Song of RRR) ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা । বাইহাটা চাৰিআলিত ড্ৰাগছসহ আটক তিনি সৰবৰাহকাৰীক(Drugs Peddler arrested in Baihata) । জব্দ বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ।

ত্ৰিপুৰাত চিপিআই(এম) দলে অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে দলীয় কাৰ্যালয় (CPIM party illegally builds party office in Tripura) । এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱৰ । যাৰ বাবে চিপিআই(এম)ৰ প্ৰায় ৯০০ অবৈধ কাৰ্যালয় চৰকাৰে ভাঙি দিছে । বিৰোধী চিপিআই(এম)ক জনবিৰোধী আখ্যা ।

দেশত অব্যাহত আছে হিজাব সম্পৰ্কীয় বিতৰ্ক (Hijab controversy in India) । এনে বিতৰ্কৰ মাজতে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক বিশেষ ৰায় প্ৰদান কৰে । হিজাব সম্পৰ্কে কি ক'লে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

আকৌ জ্বলিব নেকি অসমৰ উত্তৰ অঞ্চল ? পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীত পুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ হুংকাৰ বড়ো নেশ্যনেল ছাত্ৰ সন্থাৰ ৷

সমাগত ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা ৷ ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ বৰপেটা সত্ৰতো দুপৰ নিশালৈকে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে হোলীগীতৰ সুৰ (Holi night atmosphere at barpeta satra) ৷