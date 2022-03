মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড (Gang rape in Guwahati) ৷ পাঁচ যুৱকৰ কামনাৰ বলি হ’ল এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ৷ পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু ৷

ঘোষণা হ'ল ৫খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল (Assembly election results of 5 states announced)। পাঞ্জাৱক বাদ দি চাৰিখন ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ বিশাল জয় । বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আগবঢ়ালে নিজৰ মন্তব্য...

ইউক্ৰেইনৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ মাজত আৱদ্ধ অসমৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে । শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় অসমত ১৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী(16 students from Ukraine reached Assam) । তেওঁলোকক অসম ভৱনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । গুৱাহাটীলৈ বিমানযোগে তেওঁলোকক প্ৰেৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে ।

সমাগত দৌল মহোৎসৱ ৷ 16 মাৰ্চৰ পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ মথুৰাপুৰী সত্ৰনগৰী বৰপেটাত পালন কৰা হ’ব দৌল মহোৎসৱ (Doul Festival of Barpeta) ৷

প্ৰতিবাদত উত্তাল কোকৰাঝাৰ(Kokrajhar erupts in protest) । অসমৰ ভূমিপুত্ৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ দাবীৰে আদিবাসী জাতীয় মহাসভা সংগ্ৰামী মঞ্চই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । কোকৰাঝাৰ চহৰৰ শিশু উদ্যানত তিনি ঘন্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ।

অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ভাৰতীয় মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰখনৰ উজ্জল তাৰকা প্ৰয়াত সুশান্ত সিং ৰাজপুতলৈ আমেৰিকাই যাঁচিলে সন্মান (America celebrating SSR) ৷ সুশান্ত মুন দিৱস উদযাপন কৰিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই (America will celebrate Sushant Moon divas remembering SSR) ৷

বৰপেটা জিলা বিজেপিত দেখা দিছে চেয়াৰমেন কেন্দ্ৰীক সংঘাত (Problem in Barpeta municipal corporations over chairman post) ৷ চেয়াৰমেন কেন্দ্ৰীক লবীৰ বাবে গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি চৰ্চালৈ আহিছে বৰপেটাৰোড পৌৰসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা ৬ গৰাকী ৱাৰ্ড কমিচনাৰ ৷

অসমৰ মহিলা আন্দোলনৰ বিশিষ্ট নেত্ৰী, CPI(M)ৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ প্ৰাক্তন সদস্যা মাধুৰী দেৱীয়ে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে(Leftist female leader Madhuri devi is no more) ৷ 5 মাৰ্চত হৃদযন্ত্ৰৰ এক জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছিল মাধুৰী দেৱীৰ ৷

কোকৰাঝাৰৰ গোসাইগাঁৱত অসম আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ (Assam police encounter at Kokrajhar)। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হাৰিয়ানাৰ গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী ৷ ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 105 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা । দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে গাঞ্জা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাক ৷

ৰাজ্যত কৰ্মৰত গৃহৰক্ষী জোৱানসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত গুৱাহাটীত গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সন্থাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অৱস্থান ধৰ্মঘট । অসম গৃহৰক্ষী আইন সংশোধনী আইন 2015 সংশোধন কৰাৰো দাবী সন্থাৰ ৷