সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কৰা হৈছে উদযাপন । ABSU ৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস ।

জীৱন মানেই যে কঠোৰ সংগ্ৰাম সেই মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ লগতে বহু মহিলাই। কোনোবা মহিলাই যদি চাহৰ দোকান তেনেহ'লে আন কোনোবাই বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম (women empowerment by running roadside stall) ৷ চাৰিবেৰৰ মাজতে আৱদ্ধ নাথাকি কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী কেইগৰাকী উদ্যমী যুৱতী মহিলাৰ কথাৰে ই টি ভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

দহজনী মহিলাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস কলিয়াবৰৰ ৰীণা কলিতা ৷ ৰীণাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন (Assam woman become self reliant with Artistic work at Kaliabor) ৷ নাৰী দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰত, অসমৰ পৰা ৰীণাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যাচিলো নাৰীলৈ শুভেচ্ছা ৷

দুবছৰৰ মূৰত হিন্দী ছবিজগতৰ সমূহ কলা-কুশলী সমবেত হ’ব একেখন মঞ্চত ৷ হিন্দী ছবিজগতৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শনসমূহক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে দুবছৰৰ মূৰত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে - আইফা 2022 (IIFA 2020 will be held in Abu Dhabi) ৷ এই অনুষ্ঠানত ছলমান খান, ৰিতেশ দেশমুখ আৰু বৰুণ ধৱনে আঁত ধৰিব (Host of IIFA 2022) ৷

থানাত গোচৰ দিবলৈ আহি অপব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন এজন নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ । সাতগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দ্বাৰা অপদষ্ট ভুক্তভোগী দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ ৷ কিন্তু ভুক্তভোগীৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ (Alligation against oc of satgaon police station) ৷

আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day 2022)। সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে এই দিৱস । ভাৰতৰো ভিন্ন প্ৰান্তত নাৰী দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰতে কেইগৰাকীমান বিশেষ মহিলা ক্ৰীড়াবিদৰ বিষয়ে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে ৷ চাওক এই প্ৰতিবেদন ৷

মিজোৰামৰ সমীপৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত জব্দ নিচাযুক্ত হেৰ’ইন (Heroin seize in India Myanmar Border) ৷ ৬৬ টা চাবোনৰ বাকচত চাৰিটাকৈ বাণ্ডিলত লুকুৱাই অনা হেৰ’ইনখিনিৰ ওজন হৈছে ৭৮০ গ্ৰাম ৷ অসম ৰাইফলছে জব্দ কৰে উক্ত হেৰ’ইন ৷ ইফালে, লামডিং ৰে’ল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰণৰ সামগ্ৰী ৷ য’ত আছে ৫৮০ জিলেটিন ৰোল সহ বৈদ্যুতিক তাঁৰ ৷

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ২৯ গৰাকী বিশিষ্ট মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব নাৰী শক্তি পুৰস্কাৰ । ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিব এই বঁটা (President to confer the Nari Shakti Puraskars) । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে বঁটা বিজয়ীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।

নাৰী দিৱসৰ শুভক্ষণতেই ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আহিল সুখবৰ ৷ বলীউডৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটে ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ হলীউড ডেবিউটৰ কথা ( Alia Bhatt announces Hollywood debut) ৷ নেটফ্লিক্সৰ স্পাই থ্ৰিলাৰ হাৰ্ট অব্ ষ্ট’ন শীৰ্ষক ছবিখনেৰে হলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আলিয়াই ৷

ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Rangia) সংঘটিত ৷ থিতাতে নিহত এজন ৷ নিহত ব্যক্তিজন অংশুমান বৰ্মন বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷