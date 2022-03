অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক চিআৰডিএ আইন (CRDA Act) অনুসৰি কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ ছয়মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব সকলো উন্নয়নমূলক কাম । সকলো উন্নয়নমূলক কামৰ তথ্য সময়ে সময়ে দিব লাগিব আদালতক ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ষষ্ঠ পৰ্যায় (UP Assembly Election 2022) ৰ ভোটদান বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে পুৱা প্ৰায় 7 বজাতে ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত (CM Yogi Adityanath casts his vote) কৰে । ৰাজ্যখনত দিনৰ 1 বজালৈ সম্পূৰ্ণ হৈছে 36.33% ভোটদান সম্পন্ন ৷

অপাৰেচন গংগাৰ জৰিয়তে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান বৰ্তমানেও অব্যাহত । ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক ভাৰতীয় নাগৰিক ঘূৰি আহিছে স্বদেশলৈ । তিনিদিনৰ ভিতৰত ৪০০০ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীক স্থানান্তৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা অসামৰিক বিমান পৰিবহন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ।

প্ৰতি বছৰে 3 মাৰ্চত শ্ৰৱণ শক্তি হ্ৰাস আৰু বধিৰতা কেনেদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি আৰু কেনেদৰে ইয়াৰ যত্ন লোৱা উচিত, সেই বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস পালন কৰা হয় । এইবেলি এই দিনটোৰ বিষয়বস্তু হৈছে "জীৱনৰ বাবে শুনিবলৈ, যত্নেৰে শুনিবলৈ" ।

সুধাংশু সৰিয়াৰ পৰিচালিত ছানা-ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰাধিকা মদনে (Radhika Madan new movie) ৷ মানসিক অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰ সৈতে যুঁজি থকা এগৰাকী জেদী আৰু উচ্চাকাংক্ষী ছোৱালী ছানাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব ৰাধিকাই ৷

ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেমৰ কাল ৰূপ (Triangle Love story) ৷ ত্ৰিকোণীয়া প্ৰেম কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মৰিগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতী ৷ সবিশেষ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত...

উত্তৰ প্ৰদেশত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ৷ ৰাজ্যখনৰ ১০ খন জিলাৰ ৫৭ টা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ (Polling begins in 57 constituencies for sixth phase of UP polls) । পুৱা 9 বজালৈ 8.69 শতাংশ ভোটদান সম্পন্ন ৷

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’ব ঐতিহাসিক কন্দলী বাদুলি খোৰোং মেলা (Baduli Khurung mela 2022) ৷ নানা আখ্যান আৰু জনশ্ৰুতিৰে সাঙোৰ খাই থকা এই মেলা উৎসৱলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ আগমন হয় । ইতিহাস বিজড়িত কন্দলী অঞ্চলৰ এটি শিলাময় পাহাৰৰ বুকুতেই লুকাই আছে বাদুলি খোৰোং নামৰ এই বিস্ময়কৰ গুহাটো ।

গোলাঘাটত পিস্তলসহ আটক যুৱক (One person arrested with pistol in Golaghat)৷ CRPF ৰ অভিযানত আটক হয় প্ৰদীপ কুমাৰ দৈমাৰী নামৰ যুৱকজন ৷

2017 চনত মিছ ৱৰ্ল্ড খিতাপ অৰ্জন কৰা মানুষী ছিল্লাৰে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ (Manushi chhillar first movie) কৰিবলৈ ওলোৱা ছবিখন মুক্তিৰ পূৰ্বেই বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল (Prithviraj Movie Actors) ৷ সমান্তৰালকৈ বাৰে বাৰে সলনি হৈছে ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ (Prithviraj new release date) ৷ চলিত বছৰৰ জানুৱাৰীত মুক্তি পাবলগীয়া ছবিখন এতিয়া মুক্তি পাব জুনত ৷