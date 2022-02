সন্তানৰ চিকিৎসাৰ বাবে অহা এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ পুৰণি বিল্ডিঙৰ দ্বিতীয় মহলাত উদ্ধাৰ (Deadbody of a women recovered in old building of GMCH) । ২১ বছৰীয়‍া মহিলাগৰাকীৰ নাম আয়েচা খাটুন । যোৱা নিশা হাস্পতালতে স্বামীৰ সৈতে মহিলাগৰাকী কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল ।

মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'ৰ ৮৬ সংখ্যক খণ্ডত (86th Episode of Mann Ki Baat) দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক গৌৰৱেৰে মাতৃভাষা ক'বলৈ আহ্বান জনালে (Modi urges people to speak their mother tongue) । মাতৃভাষাক মাতৃৰ সৈতে তুলনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংকটৰ মাজতে (Russia Ukraine Conflict) ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয় লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইনৰ পৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তিনিখন বিশেষ বিমানেৰে এতিয়ালৈ মুঠ 469 জন ভাৰতীয় নাগৰিকক দেশলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ৷

মিত্ৰজোঁট অগপক কটাক্ষ বিজেপি নেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ (BJP leader Angurlata Deka urges AGP not to vote) । কিন্তু কি কাৰণত মিত্ৰজোঁট অগপ সন্দৰ্ভত স্ববিৰোধী মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে আঙুৰলতাই তাক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । আৰম্ভ হৈছে নেকি অগপ-বিজেপিৰ অন্তঃকলহ ? নেত্ৰীগৰাকীক সম্প্ৰতি উভতি ধৰিছে অগপই (Agp reaction on angurlata Deka's comments) ৷

দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস হৈছে (Covid infection softens in India)। যোৱা ২৪ ঘণ্টাত আক্ৰান্ত ১০,২৭৩ গৰাকী লোক । মৃত্যু হৈছে ২৪৩ গৰাকী লোকৰ । দেশত ক'ভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৫,১৩,৭২৪ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি ।

ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ অসমৰ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ অনলাইন হেল্পডেস্ক মুকলি (Helpdesk for Assam People trapped in Ukraine) ৷ অসম চৰকাৰে মুকলি কৰা এই বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ কেইটি ৷

যুদ্ধপীড়িত ইউক্ৰেইনৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত তথা অসমৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আবেদন জনাইছিল । ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও যথেষ্ট তৎপৰতাৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে । দেওবাৰে পুনৰ স্ব-ভূমিত ভৰি থলে ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত অসমৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ।

পুৱা ৭ বজাৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ (UP assembly election 2022) পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ । ১২ খন জিলাৰ ৬১ টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ । প্ৰায় ২.২৪ কোটি ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৬৯২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ।

ত্ৰিপুৰাত ৰাজনৈতিক হিংসাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । এইবাৰ আগৰতলাত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত সংঘাত (Clashes between BJP and Congress workers)। ঘটনাত দুয়োটা দলৰে কেইবাগৰাকী নেতা-কৰ্মী আহত । আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বহু জোৱানক মোতায়েন ।

সম্প্ৰতি ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ ভাৰতীয়সকলক দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে তৎপৰ হৈ উঠিছে ভাৰত চৰকাৰ ৷ ইতিমধ্যে কেইবাজনো ভাৰতীয় নাগৰিকে দেশখনৰ পৰা সুকলমে উভতি ভাৰত ভূমিত পদাৰ্পণ কৰিছে ৷ দেশখনত এতিয়াও আৱদ্ধ থকা নাগৰিকসকলক উভতাই আনিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে নিৰ্দেশ দিয়া (Modi instructs to bring back Indians from Ukraine) বুলি সদৰী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷