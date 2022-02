তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম ভ্ৰমণৰ বাবে অহা ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উপস্থিত হৈছে (President Kovind reaches Kaziranga national park ) । জানো আহক কি কি থাকিব ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ সময়সূচীত ৷

জম্মু-কাশ্মীৰ অঞ্চলত পাকিস্তানী ড্ৰোণৰ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত আছে (Pakistani drone activity in JK area)। এইবাৰ পাকিস্তানী ড্ৰোণে নিক্ষেপ কৰিলে গ্ৰেনেড, আইইডি, পিষ্টল আৰু গোলাবাৰুদ । প্ৰথমবাৰলৈ এবিধ তৰল ৰাসায়নিক পদাৰ্থ নিক্ষেপ কৰে পাকিস্তানী ড্ৰোণে । কিন্তু কি এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধ ?

তেলেংগনাত অনুষ্ঠিত হৈছে ১৯ সংখ্যক বায়োএছিয়া সন্মিলন (BioAsia conference 2022)। শুকুৰবাৰে এই সন্মিলনৰ সামৰণি পৰে । ক'ভিড পৰিস্থিতি আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় এই সন্মিলনত । সন্মিলনত বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ ।

বলীউডৰ ষ্টাইলিছ অভিনেতাৰ লগতে এজন যশস্বী নৃত্যশিল্পী হৃত্বিক ৰোশনে এইবাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে চিয়েৰলীডাৰৰ ৰূপত ৷ বিগত কেইদিনমানৰ পৰা বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰি আছে এইজন অভিনেতাই ৷ অভিনেত্ৰী, থিয়েটাৰ নিৰ্দেশক তথা সংগীত শিল্পী শ্বাবা আজাদৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ বাতৰিৰে হৃত্বিকে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আছে (Hrithik roshan Saba azad relationship) ৷ জানোচোন আহক চিয়েৰলীডাৰৰ আঁৰৰ ৰহস্য...

130 দিন ধৰি মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি থকা 28 বছৰীয়া ছাত্ৰ নেতা অনীশ খানৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছ.আই.টি গঠন কৰে ৷ 28 বছৰীয়া ছাত্ৰজনৰ পিতৃ-মাতৃয়ে দাবী কৰা অনুসৰি ইউনিফৰ্ম পৰিহিত আৰক্ষীয়ে তেওঁক হত্যা কৰিছিল । ইফালে, বিজেপিয়ে অভিযোগ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যাৰ তদন্ত লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে (Chief Minister trying to cover up the probe of Anish Khan) ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ১৯তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানত উপস্থিত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ৷ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে প্ৰদান কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ডিগ্ৰী, ডিপ্লোমাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ (President Ram Nath Kovind at Tezpur University) ।

ফাৰহান-শিৱানীৰ বিয়াৰ পাৰ্টীত বলীউড তাৰকাসকলৰ লগতে ষ্টাৰ কিড্ছেও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোৰে (Starkids at Farhan Shibani wedding bash) ৷ অনন্যা , শ্বানায়া, সুহানাৰ ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্টক লৈ সকলোতে চৰ্চা এতিয়া ৷ বলীউডৰ হট মামা হিচাপে খ্যাত মালাইকা আৰোৰাই তিনিওগৰাকী ষ্টাৰ কিড্ছৰে ফটো শ্বেয়াৰ (Malaika shared Ananya Suhana Shanaya photo) কৰি কি ক’লে চাওক...

জাপানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰে যোগদানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞাৰ সন্দৰ্ভত জাপানৰ স্থিতি কি (japan on Russia Ukraine)? আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিদেশ সচিবৰে ফোনত কি কথা হৈছিল জাপানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ ? সবিশেষ জানিবলৈ পঢ়ক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইউক্ৰেইনত আৱদ্ধ বহু ভাৰতীয় লোক। ভাৰতীয় লোকসকলক ঘুৰাই আনিবলৈ কেন্দ্ৰই লৈছে ব্যৱস্থা। যুদ্ধপীড়িত ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ ব্যয় বিহাৰ চৰকাৰে বহন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে (Bihar govt to bear travel expenses of Ukraine returnees )।

ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষ (Russia Ukraine conflict) অব্যাহত থকাৰ মাজতে টুইটাৰ কতৃপক্ষৰ বিশেষ ঘোষণা । দুয়োখন দেশতে টুইটাৰে বিজ্ঞাপনৰ প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰিলে । এই সন্দৰ্ভত তিনিটা ভাষাত টুইটাৰে প্ৰকাশ কৰিলে বিবৃতি ।