6 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব ৰাজ্যৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন (Municipal Election 2022) ৷ ইতিমধ্যে বহুকেইখন জিলাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত কেতবোৰ আসন বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে দখল কৰিছে গেৰুৱা দল বিজেপিয়ে ৷ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সমালোচনা (MLA Manav Deka criticize Bhupen Bora) কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

ইউক্ৰেইনৰ সৈতে সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনে আন দেশসমূহক ৰাছিয়াৰ কাৰ্যত হস্তক্ষেপ নকৰিবলৈও সকিয়াই দিছে (Putin warns countries not to interfere in Russia's matter) ৷ তেওঁ কৈছে যে, এনে হস্তক্ষেপৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফল ভয়াবহ হব পাৰে ।

ত্ৰিপুৰাত বিজেপি আৰু চিপিআই(এম)ৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত আছে । এইবাৰ চিপিআই(এম)ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শাসকীয় বিজেপি দলে (BJP protests in Tripura against CPIM)। ৰাজ্যখনৰ বিৰুদ্ধে চিপিআই(এম) দলে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ ।

উত্তৰ প্ৰদেশৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (UP Election 2022) অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়তে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অজয় কুমাৰ শুক্লা (Uttar Pradesh Chief Electoral Officer Ajay Kumar Shukla) ই এক বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৷ শুক্লাই বুধবাৰে সদৰী কৰা অনুসৰি, 9 খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 6.85 কোটিৰ নগদ ধন (Cash over Rs 6 crore seized in fourth phase seats in UP election) ৰ লগতে 3.76 লাখ লিটাৰ সুৰা ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰামনাথ কোবিন্দে শুকুৰবাৰে প্ৰথমটো ভ্ৰমণসূচী লৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ তথা অসমলৈ আহিব । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমণক লৈ এতিয়া সজাই পৰাই তোলা হৈছে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া সকলো অঞ্চল ৷ দেশৰ সাংবিধানিক মুৰব্বীগৰাকীৰ এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰ সকলো দিশ তদাৰক কৰা বা তেওঁক ৰাজকীয় শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰাৰ সকলো দিশ চোৱাচিতা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পাঁচগৰাকীকৈ সদস্যক দিছে বিশেষ দায়িত্ব ।

ভাৰতীয় ডাক বিভাগ(Indian Postal Department) এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ৷ কিন্তু ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ হাফলংস্থিত মুখ্য ডাকঘৰকলৈ(Publics complaint against haflong post office workers) এতিয়া ৰাইজৰ ব্যাপক অভিযোগ । হাফলং মুখ্য ডাকঘৰত ৰাইজে কোন ধৰণৰ সা সুবিধা নাপায় বুলি অভিযোগ কৰিছে জিলাখনৰ ৰাইজে ।

ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ(Russia's attack on Ukraine) প্ৰসংগক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। হোৱাইট হাউছে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত জ'বাইডেনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিশ্বই জবাবদিহি কৰিব ৰাছিয়াক (World will hold Russia accountable) ।

সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া আশংকা কৰিছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সদৃশ এক পৰিস্থিতিৰ ৷ শেহতীয়াকৈ, ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ডনেটস্ক আৰু লুহানস্কৰ দুটা বিদ্ৰোহী অধিকৃত অঞ্চলক স্বাধীন হিচাপে স্বীকৃতি নিজ সেনাক প্ৰেৰণ কৰিছে অঞ্চলকেইটাত (Russian invasion on Ukraine ) ৷ এতিয়া বহু দেশেই নিজ নিজ স্থিতি ব্যক্ত কৰিছে এই সংঘাতক লৈ এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ স্থিতি কি হ’ব বুলিও উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

সভা-শোভাযাত্রা আদিৰ ক্ষেত্রত থকা বাধা আঁতৰিল। ৰাজনৈতিক সভা সমূহত ৫০ শতাংশ আসন বা ঠাই ব্যাৱহাৰ কৰাৰ বাবে থকা নিৰ্দেশনাও উঠাই লোৱা হৈছে। জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আগতীয়াকৈ অনুমতিলৈ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যাৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ নিয়মাৱলী মানি শোভাযাত্ৰাও অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব (New Guidelines for Election Campaigning) ।

নৱতম ছবি 'বিক্ৰম বেধা'ত যুঁটি বান্ধিছে চৈফ আৰু হৃত্বিকে (Saif Hrithik in Vikram Vedha) ৷ ইতিমধ্যেই ছবিখনকলৈ আৰম্ভ হৈছে জল্পনা-কল্পনা ৷ এনে সময়তে চৈফ আলীখানে ৰূপায়ন কৰিব লগীয়া বিক্ৰমৰ চৰিত্ৰটোৰ ফাৰ্ষ্ট লুক মুকলি কৰিলে অভিনেতা হৃত্বিক ৰোছনে ৷