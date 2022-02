ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত উত্তৰাখণ্ডত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত সমালোচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অপসৰণৰ দাবী জনোৱাৰ পিছতে এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত ড৹ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজন কংগ্ৰেছ নেতাই ৷

মিছন বসুন্ধৰাৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত (ৰাজহ), ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পর্যালোচনা সভা (Review meeting on Mission Basundhara)। মিছন বসুন্ধৰা যাতে ৰাজহ ব্যৱস্থাপনাৰ এক উজ্জ্বল নিদর্শন হিচাপে পৰিগণিত হয়, তাৰবাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ বাবে সকলো বিষয়-কৰ্মচাৰীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।

13 দিনৰ পাচত মুক্তি লাভ কৰিলে অৰুণাচলত অপহৃত টিংখাঙৰ হীৰেন কোচে (Hiren Konch free from NSCN after 13 days) ৷ 31 জানুৱাৰীৰ পৰা অপহৃত হৈ আছিল হীৰেন কোচ ৷

গুৱাহাটীস্থিত কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত শনিবাৰে পঞ্চকৰ্মা ব্ল’ক আৰু চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ত পঞ্চকৰ্মা উৎকর্ষ কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সাণোৱালে (Foundation stone Lay down at Panchakarma Centre of Excellence) । প্ৰায় ২০ কোটি টকা ব্যয়েৰে তিনিটা নতুন ভৱন নির্মাণ কৰা হ'ব আৰু ২০২৪ চনৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ কৰা হ'ব ।

মঙলদৈৰ হেটৌ চৰত বিধায়ক ড৹ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ৷ বেদখলকাৰীৰ কৱলৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰা ৩০০ বিঘা ভূমি পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে মুকলি কৰে এখন কৃষি আঁচনিও (Agriculturel scheme launched at darang)।

লখিমপুৰৰ নকাৰীত মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি কৰিব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ (Assam CM inaugurate Lakhimpur Medical College) ৷ মেডিকেল কলেজখন উদ্বোধনৰ এদিন পূৰ্বে কলেজখন সংযোগী পথত এখন উৰণীয়া সেতু নির্মাণৰ দাবী তুলিছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ।

20 বছৰীয়া এখন পুৰণা ফটো শ্বেয়াৰ কৰি ৰিতেশ দেশমুখে ক’লে যে জেনেলীয়াৰ কাৰণে আচলতে তেওঁ যি অনুভৱ কৰে সেইয়া প্ৰেমতকৈয়ো বেছি পাগলামীহে (Riteish Genelia 20 years old pic) ৷ আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে 20 বছৰৰ আগতে আজিৰ দিনটোতে দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল ৷

প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত সংযোজিত হ’ব চাৰিটা জনজাতীয় ভাষা (Assam Govt to introduce 4 tribal languages from LP School level) ৷ মিচিং, ৰাভা, তিৱা আৰু দেউৰী এই চাৰিটা ভাষা সংযোজিত হ'ব পাঠ্যক্ৰমত (Mising, Rabha, Tiwa and Deori will be used as a medium of instruction) ।

আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ সাজু বিজেপি ৷ কিন্তু কৰবাত ক'ৰবাত অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দিতা হ'ব বুলি গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত আই টি এ কমপ্লেক্সত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ প্ৰস্তুতি সভা (Municipal Election Preparation Meeting of BJP) ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰে ।

বহু অপৰাধীক নাকী লগাই নগাঁৱৰ পৰা বদলি হ’ল আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ৷ বহুতে আশংকা কৰিছিল নগাঁও পুনৰ হৈ পৰিব অপৰাধীৰ ৰম্যভূমি ৷ পিছে আনন্দ মিশ্ৰবিহীন নগাঁৱত এতিয়াও অব্যাহত আছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Nagaon police continues to operation against crime) ৷ য’ত বিশেষ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিছে SI জোনমণি ৰাভাই ৷