অসম বিধানসভা চৌহদৰ শোভাবৰ্ধন কৰিছে গ'ল্ফ খেলত ব্যৱহাৰ কৰা পাঁচখন গ'ল্ফ কাৰ্টে । গ'ল্ফ কার্টত বহাই বিধায়কসকলক নিজ বাসগৃহৰ পৰাই বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনলৈ অনা-নিয়া কৰা হ'ব । বিধানসভাত উপস্থিত থকাৰ বাবে বিধায়কসকলে গাড়ীৰ তেল বানচ পোৱাৰ পিছতো লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি অসম বিধানসভাই নতুনকৈ গ'ল্ফ কার্ট ক্ৰয়(Assam Assembly Purchased 5 Golf Carts) কৰা বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা ।

তামুলপুৰৰ চেৰফাং গোৰেশ্বৰ জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ পৰা সন্ধানহীন "মেজাৰমেন্ট বুক" (Measurement book of Irrigation Department went missing) ৷ গোৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাত লিখিত অভিযোগ দাখিল কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ ৷ কেনেকৈ তথা কি কাৰণত কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰা বুক দুখন সন্ধানহীন হ’ল, সেয়া এতিয়া হৈ পৰিছে ৰহস্যজনক ৷

ঐতিহাসিক ৰংচাই(লংচাই) বিলত চলিছে অবৈধ দখলৰাজ ৷ শতিকাজুৰি মৎস্য চিকাৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা শ শ মৎস্যজীবিক উচ্ছেদ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৷ ব্যৱসায়ী টায়েৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ দখলৰ অভিযোগ ৷ জিলা উপায়ুক্ত- শিৱসাগৰৰ বিধায়কক অভিযোগ দাখিল ৷

দেশত চলি থকা বোৰ্খা বিতৰ্কত মন্তব্য কৰি ট্ৰ’ল খাইছে বলীউড অভিনেত্ৰী সোনম কাপুৰে (Sonam Kapoor on hijab row) ৷ শুকুৰবাৰে এই সংবেদনশীল বিষয়টোৰ ওপৰত নিজা মত দি চ’ছিয়েল মিডিয়াত এতিয়া ট্ৰেণ্ডিঙত আছে সোনম কাপুৰ আহুজা ৷ কি মন্তব্য দিছিল সোনমে জানো আহক...

পাঞ্জাবাৰী অৰণ্য ভৱনৰ সন্মূখত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৷ AFPF কনিষ্টবলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰাৰ লৈ কনিষ্টবলৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ( AFPF Constable candidates protest at Aranya Bhavan) ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং চেক্টৰত প্ৰাণ হেৰুওৱা বীৰ সৈনিককেইজনৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে হেলিকপ্টাৰযোগে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খুপিৰ পৰা তেজপুৰ লৈ অনা হয় । শুকুৰবাৰে নিশা তেজপুৰ সেনাৰ বেছ হাস্পাতালত জোৱানকেইজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাছতেই শনিবাৰে পুৱা জোৱানকেইজনৰ মৃতদেহ শালনিবাৰী বায়ুসেনাৰ ঘাটিলৈ আৰু তাৰপৰা দিল্লী লৈ নিয়া হয়(Indian Army trooper killed during avalanche in Arunachal) ।

ত্ৰিপুৰাত উগ্ৰপন্থী সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ অব্যাহত আছে । এইবাৰ অসম ৰাইফলছৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ NLFT কেডাৰৰ (NLFT PD cadres surrendered) । ৫ জনকৈ NLFT(PD) কেডাৰে ধলাই জিলাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।

উপ নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া মাজুলীত বলিছে গৰম বতাহ (By election in Majuli) । শাসক-বিৰোধী সকলো ব্যস্ত ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাত ৷ মাজুলীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে সমষ্টিটোত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু বিধায়ক নৱ দলে ৷ এনে সময়তে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত মিত্ৰতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷

প্ৰাৰ্থমিকৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হ'ব ১৭,৫০০ গৰাকী শিক্ষকক । ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সৰহ সংখ্যক পদত নিযুক্তিৰ বাবে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূর্ণ হ’ব (New teachers appointment) । নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৯ হাজাৰ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৬,৩০০ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকত ২২০০ শিক্ষক পদ পূৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞাপন (17,500 teachers to be appointed in education department in Assam) ।

মৰাণত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত প্ৰথম অভিধান প্ৰণেতা টাই পণ্ডিত টেঙাই মহনৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকীৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ৷ বিশিষ্ট গৱেষক জ্ঞানানন্দ ফুকনলৈ টেঙাই মহন বঁটাৰ সন্মান (Tengai mohan Award Ceremony at Moran)৷