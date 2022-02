মন্দিৰ উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা ৰেল আৰক্ষী আৰু ৰেল বিভাগৰ লোকক(Eviction drive by Railway in Mariani) আৱদ্ধ কৰি ৰাখে স্থানীয় ৰাইজে ৷ স্থানীয় লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি মন্দিৰটোত পূজা কৰি অহাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আহিছে ৷

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ উত্তৰাখণ্ডলৈ উৰা মাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Bishwa Sarma flies to Uttarakhand )। ৰাজ্যখনত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লব শৰ্মাই (Himanta to take part in Uttarakhand election campaign)।

প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ মাজত থকা দুই কংগ্ৰেছী বিধায়ক হৈছে শ্বেৰমান আলী আহমেদ আৰু শশীকান্ত দাস । দুয়োগৰাকী বৰ্তমান দলৰ পৰা নিলম্বিত । কিন্তু দলৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিব পৰা দুয়োগৰাকী বিধায়কক কিয় বহিষ্কাৰ কৰা নাই কংগ্ৰেছে (Mystery over Congress's stand on Sheman Sashi) ৷ পঢ়ো আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

হাবুং নে চৰগুৱা ? চ্যুকাফাৰ দ্বিতীয় ৰাজধানীৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে ধেমাজিৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা পেঞ্চনাৰ উমেশ চেতিয়াই (Reaction of prominent literary figure regarding Ahom kingdom)?

যশৰাজ ফিল্মৰ বেনাৰত নিৰ্মিত ছবি শ্বমশ্বেৰাৰে চাৰিবছৰৰ মূৰত ৰূপালী পৰ্দাত ৰণবীৰ কাপুৰ ৷ ছবিখনে জুলাই মাহত মুক্তি লাভ কৰিব ৷ শুকুৰবাৰে মুকলি হোৱা ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা টিজাৰটোৱে (Shamshera teaser released ) অৱশ্যে দৰ্শকক জানিবলৈ নিদিলে আচলতে শ্বমশ্বেৰা হয় কোন?

আলিয়াৰ মুম্বাইৰ ৰেড-লাইট এৰিয়া ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা শেষ মূহুৰ্তত বাতিল কৰিছিল সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীয়ে (Alia wants to visit Mumbai Red Light Area) ৷ আলিয়াৰ আহিবলগীয়া ছবিখন যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেড লাইট এৰিয়াৰ আধাৰত নিৰ্মিত হৈছে সেয়ে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে নিজ চকুৰে চাব বিচাৰিছিল এনে পৰিৱেশ ৷ কিন্তু তাকে কৰিবলৈ নিদিলে ভাঞ্চালীয়ে (Bhansalis Instructions to Alia) ৷

অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মেলাঘৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত (3 accused involved in Melaghar murder arrested)। চোকা অস্ত্ৰৰ আঘাতত মৃত্যু হৈছিল বলৰাম দেবনাথৰ । মেলাঘৰ আৰক্ষীয়ে তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

বৰপেটাৰোডৰ কলহভাঙ্গাত ৰাইজৰ দ্বাৰা নাৰীদেহৰ ঘাটি উচ্ছেদ (sex racket busted by public) ৷ অভিযুক্ত দুই নাৰীসহ এজন লোকক ৰাইজে গতালে আৰক্ষীক ।

দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আৰম্ভ হ’ল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৱৰৰ পৰা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা প্ৰকল্পৰ কাম (GMC's project of converting Waste Materials to Electricity) ৷ পাঁচবছৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰৰ বৰছলা বিলৰ কাষত স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰকল্পটো ৷

পৌৰ নিৰ্বাচনৰ(Assam Municipal Election 2022) দিন ঘোষণাৰ লগে লগে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে তৎপৰতা ৷ শিৱসাগৰৰ পাঁচটা পৌৰ নিকায় দখলৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে ৰাইজৰ দল ৷ শাসকীয় পক্ষই উন্নয়নক নিৰ্বাচনৰ ইছ্যুৰূপে লোৱাৰ বিপৰীতে বিৰোধী শিৱিৰে দুৰ্নীতি, অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আদি বিষয়সমূহক ইছ্যুৰূপে গ্ৰহণ কৰিছে ।