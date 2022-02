ক্ৰমে সুষ্ঠ হৈ পৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ শৰ্মা (Burha Satriya Basistha Dev Sarma) ৷ তেখেতক লগ কৰাৰ বাবে বহু লোক আহিলে সংক্ৰমণৰ আশংকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অহা লোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ বহীত নাম লিখি ৰখাৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্রীৰ । চিকিৎসা ব্যয় বহনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।

বহু মানুহৰ সৈতে চিনাকি হৈ নিবিচাৰো আজি কাকো বুলি কৈ গ’লগৈ অসমীয়া সংগীত জগক কেইবাহাজাৰো গীত উপহাৰ দিয়া শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা ৷ এগৰাকী কবি, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, সংগীত পৰিচালক হিচাপে অসমবাসীৰ হৃদয়ত স্থান লৈছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ বুধবাৰে সন্ধিয়া নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দুহেজাৰৰো অধিক গীতৰ স্ৰষ্টাগৰাকী ৷

উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখত কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল নেতা-কৰ্মীক লৈ বৰ্দ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হ’ব (Congress executive meeting on by election in Majuli) । উক্ত সভাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মাজুলীত উপস্থিত হয় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৷ সভাৰ পূৰ্বে বিৰোধীক কটাক্ষ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ গান আৰু কবিতা বিৰোধী পক্ষৰ বাবে চোৰাতপাত আৰু চাবুকৰ দৰে বুলি মন্তব্য কৰে ৷

১৯ নং জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাইফলছ আৰু ইঞ্জিনীয়াৰ গ্রুপৰ বীৰ সৈনিকৰ নশ্বৰদেহ বৃহস্পতিবাৰে হেলিকপ্টাৰযোগে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খুপিৰ পৰা তেজপুৰ লৈ অনা হ’ব । ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তেজপুৰ শালনিবাৰী ঘাটীত তেওঁলোকক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ভাৰতীয় সেনাৰ চতুৰ্থ কৰৰ জি অ’ চি য়ে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেং চেক্টৰত প্ৰচণ্ড হিমবাহৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল জোৱানকেইজনৰ (Indian Army trooper killed during avalanche in Arunachal) ।

স্মাৰ্ট অসম পুলিচ এতিয়া আতংকৰ আন এক নাম ৷ এনকাউন্টাৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা অসম আৰক্ষীৰ কীৰ্তিকমলৰ ওপৰত কৰা গুলীচালনা(Encounter in Nagaon)ৰ তদন্তৰ ৰিপৰ্টৰ পাছতেই হৈছে পট পৰিৱৰ্তন ।

বুধবাৰৰ নিশা স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত পুনেৰ দীননাথ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যশস্বী অভিনেতা অমল পালেকৰক (Veteran actor Amol Palekar Hospitalized) ৷ তেওঁৰ পত্নীয়ে সদৰি কৰিছে এই খবৰ ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছ দলৰ মাণ্ডলিক সভাত ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা ৷ বৰাই ক’লে, পৌৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অহংকাৰে সহায় কৰিব কংগ্ৰেছ দলক ৷ ৰাজ্য সভাৰ আসন সন্দৰ্ভতো ভূপেন বৰাই কৰিলে বিশেষ মন্তব্য (Bhupen Borah on Rajya sabha seat )।

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সনু সুদে অভিনয়ৰ লগতে দুখীয়া-নিচলাক সহায় কৰি ইতিমধ্যেই সকলোৰে হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ( sonu sood kind gestures) ৷ সেই সনু সুদৰ এটা ভিডিঅ’ই আপোনাকো কৰি তুলিব আৱেগিক (Real Life Hero Sonu Sood) ৷

গেহৰাইয়ানৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছৰে পৰাই ছবিখনৰ অন্তৰংগ দৃশ্যসমূহক লৈ যথেষ্ট আলোচনা হৈছে সামাজিক মাধ্যমত (Gehraiyaan intimate scenes) ৷ আনকি ছবিখনৰ কলা-কুশলী সকলে নিজেই মন্তব্য কৰিছে ছবি নিৰ্মাতাই দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ বাবে এনে দৃশ্যাংশ স্ক্ৰীপ্টত দিয়া নাই, বৰঞ্চ এনেধৰণৰ আন্তৰিকতাৰ বিষয়বস্তু লৈ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত কোনো আহবাঢ়ি অহা নাই মুকলিকৈ কথা ক’বলৈ ( deepika padukone on intimacy in gehraiyaan) ৷ কিন্তু এনেধৰণৰ অন্তৰংগতা মানৱ জীৱনৰ এটা এৰাব নোৱাৰা অংশ ৷ ছবিখনত বহুতো এডাল্ট দৃশ্য অন্তৰ্ভূক্ত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে অনুমান কৰিব পৰা গৈছে ৷ ( deepika on ranveer permission for intimate scenes)পত্নী দীপিকাৰ সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীৰ সৈতে অন্তৰংগ দৃশ্য দেখি কি মন্তব্য দিলে ৰণবীৰ সিঙে জানো আহকচোন...

ভূমি সম্পৰ্কীয় অভিযোগ ক্ষীপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ প্ৰয়াস কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ । কামৰূপ মহানগৰ জিলাত প্ৰতি দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰে উপায়ুক্তৰ লোক আদালত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত (Lok Adalat system of Kamrup metro DC)। ১১ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী, চন্দ্ৰপুৰ আৰু সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ জনসাধাৰণৰ অভিযোগ নিষ্পত্তিৰে এই বিশেষ ‘লোক আদালত’ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰা হ’ব ।