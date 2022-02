কংগ্ৰেছ শাসন কালত ৰাজীৱ ভৱন সমূহৰ আছিল বিশেষ গুৰুত্ব ৷ পিছে এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনলৈ নাযায় নেতা, কৰ্মী, সমৰ্থক ৷ এনে সময়তে, বৰপেটাৰোডৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখা গ’ল এক বিশেষ দৃশ্য ৷ এতিয়া বাদাম-ভূজিয়াৰ পেকেজিঙৰ কাম চলে ভৱনটোত (Bhujiya packaging runs in Rajiv Bhawan) ৷

ৰাজহুৱাভাৱে এটা ব্যাক্তিগত চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিকক চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱত এজন আৰক্ষী জোৱানে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈছে ৰাজ্য (Controversy over Police thrashed journalist in Public) ৷ হেলমেট বিহীনভাৱে মটৰ চাইকেল চলোৱা আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা ৷

আলি আব্বাচ জাফৰৰ নিৰ্দেশনাত আহি আছে বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৷ বড়েমিয়া চোটেমিয়া ৰূপত এইবাৰ যুটি বান্ধিছে অক্ষয় কুমাৰ আৰু টাইগাৰ শ্ৰফে (Akshay Tiger team up for First time) ৷ জানো আহক চিনেমাখনৰ সবিশেষ ৷

মঙলবাৰে ডুবাইৰ পৰা উভতি আহি হিয়া উজাৰি কান্দিলে নোৰাই ৷ সুখেও বোৱাই চকুপানী, দুখেও বোৱাই চকুপানী ৷ পিছে কিহৰ বাবে নিগৰিছে নোৰাৰ এই চকুপানী (Nora Fatehi cries) জানো আহকচোন...

নাৰ্য্য প্ৰাপ্য বিচাৰি ৰঙিয়াৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাঙ্গনত সদৌ অসম পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ প্ৰতিবাদ(Protest at Rangia Block Development Office) ৷

পৰম্পৰা অনুসৰি তিতাবৰত আয়োজন কৰা হ'ল সমূহীয়া বিয়াৰ অনুষ্ঠান (Community wedding ceremony in Titabor)। ২০ টাকৈ দম্পত্তি একেলগে বহিল বুঢ়াবিয়াত । বুঢ়াবিয়া অনুষ্ঠানক লৈ আনন্দ-উলাহ অঞ্চলটোত ।

অসমৰ ৰাইজে মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় বিভিন্ন সমস্যাত ভূগি থকাৰ বাবে চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে কলিয়াবৰৰ বহু লোক উপকৃত হৈছে (People of Kaliabor benefited by Mission Basundhara)। ১০ মে’ৰ পূৰ্বেই মাটি-বাৰী সংক্ৰান্তীয় তথা অনান্য ওজৰ-আপত্তি নিষ্পত্তি কৰিবলৈ সাজু হৈছে কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰ বিভাগ ।

চৰাইদেউ সোণাৰীত আৰক্ষীৰ সৈতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ মিতিৰালি অভিযোগ ৷ সোণাৰিত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৷ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্যই উত্তাল কৰিলে নামতোলা আৰক্ষী থানা (Village Guards protest at Namtola) ৷

অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত সম্প্ৰতি উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ কিহৰ কাৰণে এই আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ জানিবলৈ পঢ়ক সবিশেষ...

উপনিৰ্বাচনক লৈ মাজুলীত বলিছে গৰম বতাহ (By Election in Majuli) ৷ কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী ৷ কোন হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উত্তৰসূৰী ?