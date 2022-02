উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত অঘটন ৷ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ নাথ সিঙৰ ওপৰত দুৰ্বিত্তৰ আক্ৰমণৰ চেষ্টা (Attempt to attack minister Siddharthnath Singh ) ৷

NSCN kidnapped Assam boy: চাৰিদিনে সন্ধান নাই অৰুণাচলৰ পৰা অপহৃত টিংখাঙৰ হীৰেন কোঁচৰ

ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ ২ নং কেছেৰুগুৰী গাঁৱৰ হীৰেন কোঁ‌চৰ পৰিয়ালত এতিয়া হাহাকাৰ । চাৰিদিনে সন্ধান নাই অৰুণাচলৰ পৰা এন এছ চি এনে অপহৰণ কৰি নিয়া হীৰেন কোঁচৰ(NSCN kidnapped Assam boy) ৷ পুত্ৰক সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ আহ্বান মাতৃৰ ৷

বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ সবাটোকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা তথা দেশৰ ৰাজনীতিৰো অন্য এক উদিত সূৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ এখন বহু চৰ্চিত বৈঠক (Famous meeting of Raga and Himanta ) ৷ পুনৰ চৰ্চাত আহিছে এই পুৰণি বৈঠক ৷ পঢ়ো আহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

ক্ৰিকেটৰ ফিল্ডখনত নিজৰ যাদুৰে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰে অন্তৰত নিজৰ স্থিতি নিগাজী কৰি লোৱা ক্ৰিকেট মহাৰথী ধোনীয়ে কৰিছে অভিনয় ৷ ‘অথৰ্ৱ’ চৰিত্ৰটোৰে নিজৰ অভিনয় জীৱনৰ অভিষেক ঘটালে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট টীমৰ এইজন প্ৰাক্তন খেলুৱৈয়ে (Dhoni in web series) ৷

ৰাজ্যত ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে সংহাৰ(covid Situation in Assam) ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যত ক’ভিডৰ ফলত 18 জনলৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যত ক’ভিডৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 6,499 গৰাকী ৷

বিভাগীয় বিষয়া-অভিযন্তাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বৈঠক (Minister Pijush Hazarika meets engineers and officials) । ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বান আৰু খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে বান আৰু নদী খহনীয়া ব্যৱস্থাপনা অভিকৰণে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি সম্পৰ্কে আলোচনা । বাৰিষাৰ বাবে সকলোকে আগতীয়াকৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশো দিলে মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে (Minister Pijush Hazarika alerts officials for monsoon) ।

বোকাজান মহকুমাৰ দুঠাইত দুটাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Deadbody found in Boakajan) ৷ বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰে এজনৰ ৷

বিশ্বনাথত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ আৰু জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৩২ জনকৈ নেতা-কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপিত (Congress and AJYCP leader joins BJP) ৷ আগন্তুক ৩০ বছৰলৈ অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ থকাৰ দাবী বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তৰ ৷

দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগী এজনে ক’ৰণা ভাইৰাছক ন মাহলৈকে পৰীক্ষা কৰি চাই ইয়াৰ 20 টা নতুন প্ৰকাৰ ধৰা পেলাইছে (Corona Virus can Mutate) ৷ এটা অধ্যয়নত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷

বুধবাৰে লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত হোৱা বিতৰ্কত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমে বক্তব্য ৰাখিব (Motion of thanks to the President's address) ৷ বিৰোধী দলৰ বাবে বান্ধি দিয়া সময়ৰ এক ঘন্টা দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দলক ৷