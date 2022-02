যিকোনো বিপদ বা জৰুৰীকালীন সময়ৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি (Guwahati Police release two helpline numbers) ৷

ডিব্ৰুগড়ত উত্তৰ-পূৱৰ শক্তি খণ্ড উন্নতিকৰণ প্ৰকল্প(NERPSIP)ৰ অধীনত তথা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ অনুদানেৰে নিৰ্মিত এম. ভি. এ. চৌকিডিঙ্গীত অৱস্থিত উপ-কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ৷

অসমৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল সাজু হৈছে । এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াব আম আদমি পাৰ্টিয়ে (AAP to contest Assam municipal elections)। তিনিচুকীয়াত পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এখন সমিতি গঠন কৰি ভৰত দাসক সভাপতিত্বৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনা বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়ালে মাজুলীৰ এজন যুৱকে (Birthday gift CM Himanta Bishwa Sarma) ৷ মুখেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছবি অংকন কৰি অংকণ কৰি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে যুৱকজনে ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ জৰিয়তে ৰাজ্যত কেতবোৰ আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এইবোৰে মানুহক চুব পৰা নাই। ৰাজ্যৰ সমাজ কল্যাণৰ কেতবোৰ আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২০-২১ চনৰ বাবে নিদিষ্ট ধন মুকলি কৰি দিছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে ধন ব্যয় কৰিব পৰা নাই (Assam government being unable to spend funds by central ) । যাৰ বাবে বহু অভিলাষী আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ হোৱা নাই ৷

মহিলাসকলৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনত চকুযুৰিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ মানুহৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ ভিতৰত খুবেই সযতনে ৰাখিব লগীয়া অংগবিধেই হৈছে চকু ৷ মহিলাৰ সকলৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰ গুৰি ক’লা পৰাটো এক প্ৰধান সমস্যা ৷ প্ৰায় সকলো বয়সৰে মহিলাই এই সমস্যাত ভোগা দেখা যায় ৷ কিন্তু বিশেষকৈ মধ্য-বয়সীয়া মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত চকুৰ গুৰি ক’লা পৰাটোৱে সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়, যিহেতু এই সমস্যাই মহিলাসকলক বয়সতকৈ ডাঙৰ যেন দেখুৱাই ৷ সেয়েহে আৰম্ভণিতে ইয়াৰ যত্ন ন’ললে পিছলৈ ই দীৰ্ঘস্থায়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ৷

ভেটেৰান ষ্টাৰ শ্বাবানা আজমীয়ে নিজৰ ইন্ষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট কৰিলে ক’ভিড-19 ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা ৷ অনুৰাগীৰ সৈতে খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলোকে টেষ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে তাৰকাগৰাকীয়ে ৷

ক’ভিড মহামাৰীৰ বাবে 2020 বৰ্ষৰ পৰা পিছুৱাই থকা বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি আৰ আৰ আৰ এ অৱশেষত মুক্তি লাভ কৰিব 25 মাৰ্চত (RRR movie release date) ৷

সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতামৰণে (Finance Minister Nirmala Sitharaman) সংসদত দাখিল কৰিলে এখন অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবেদন ৷ পঢ়ক সবিশেষ...

চৰম দোধোৰ-মোধোৰত পৰিছে বিজেপি তথা আৰএছএছ । ৰাজ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইদৰে এতিয়া দোধোৰ-মোধোৰ অৱস্থা হৈছে বিজেপি তথা আৰএছএছৰ ( Implementation of CAA in assam) ৷