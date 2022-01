মহাত্মা গান্ধীৰ আজি ৭৪ তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী ৷ জাতিৰ পিতাক মৃত্যু দিনটোত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় (Modi pays homage to Mahatma Gandhi) ৷ গান্ধীজীৰ মৃত্যু দিনটো শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰে হয় ৷

পুনৰ জম্মু-কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান । পুলৱামা আৰু বুদগামত শনিবাৰে নিশা দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰত নিহত ৫ টা সন্ত্ৰাসবাদী (Five militants killed in Kashmir)। সন্ত্ৰাসবাদী কেইটা জৈইচ-ই-মহম্মদ আৰু লস্কৰ-ই-তৈবাৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক‘ৰণাৰ সংক্ৰমণ ৷ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৷ শনিবাৰে ক’ভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মাজুলী জিলাত বছৰটোৰ প্ৰথমজন লোকৰ মৃত্যু হয়(Majuli records first covid death of the year) ৷

ৰাজ্যত ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আংশিক হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও আঁতৰা নাই ইয়াৰ ভয়াৱহতা ৷ শনিবাৰে 2,294 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক’ভিড 19ৰ অৱস্থিতি ৷ পজিটিভিটি হাৰ হৈছে 6.41 ৷

স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সৈতে দিল্লীৰ জামা মছজিদৰ (Jama Masjid of Delhi) সম্পৰ্ক আছে নে ? হয়টো বহুতে এই কথা নাজানে যে দেশ বিভাজনৰ সময়ত ভাতৃত্ববোধৰ অন্যতম চানেকী প্ৰদান কৰিছিল এই জামা মছজিদে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল জামা মছজিদে । দেশে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়ত জানো আহক স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই জামা মছজিদৰ গুৰুত্ব ।

ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশংকা শোকাৱহ বাস্তৱত পৰিণত হ'ল বঢ়মপুৰৰ মুৰ্গী লৰাইত । বনৰীয়া ম’হৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি ল’বলগীয়া হয় এজন লোকে (One died in wild buffalo attack) ৷

চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত অসমৰ সীমা সমস্যা (Border disputes of Assam) সমাধানৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপত সন্তুষ্ট নহয় সদৌ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ ৷ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ ফলত সীমান্ত গাঁও কৰ্তন হোৱাৰ আশংকা কৰিছে পৰিষদে ।

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নলবাৰী শাখা আৰু নলবাৰী জিলা উন্নতি সভাই 2009 চনৰ পৰা মোহন ভাইৰা বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে (Mohan Bhaira award)৷ সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা বিজয়ী শিল্পী মোহন চন্দ্ৰ বৰ্মন তথা মোহন ভাৱৰীয়া তথা মোহন ভাইৰাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰতিবছৰে ১ ফেব্ৰুৱাৰীত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । লোক সংস্কৃতিৰ জগতত অসামান্য অৱদান আগবঢ়োৱা তথা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকশিল্পীক এই বঁটাৰ বাবে মনোনীত কৰা হয় ৷

হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ বাস্তৱ ভিত্তি নাই বুলি মন্তব্য বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ (Pramod Boro on Rajya sabha election)৷ ৰঞ্জন দৈমাৰী মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাটো সকলোৱে বিচাৰে বুলিও প্ৰমোদ বড়োৱে উল্লেখ কৰে ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত নিযুক্তি দিয়া হ’ল নতুন উপাচাৰ্য (New Vice chancellor of Dibrugarh university) ৷ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ড৹ ৰঞ্জিত তামুলীৰ নাম বিত্তীয় কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খোৱাৰ পিছৰে পৰা খালি হৈ আছিল পদটি ৷