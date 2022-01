পেগাছাচ স্পাইৱেৰ এনে এক প্ৰযুক্তি যাৰ সহায়ত আন কোনো ব্যক্তিগত চোৰাংচোৱা প্ৰতিস্থান বা সংস্থাই কৰিব নোৱাৰা কাম সম্পন্ন কৰিব পাৰি ৷ ইয়াৰ জড়িয়তে নিৰৱিচ্চিন্নভাৱে আৰু সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্যভাৱে আই ফোন আৰু এণ্ড্ৰইড ফোনৰ বাৰ্তাসমূহ এনক্ৰিপ্ত কৰিব পাৰি ।

মাজনিশা সম্পন্ন হ'ল কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ শুনানি (Public hearing on Kirtikamla Bora enconter)। নিশা অভিযুক্ত আৰক্ষী প্ৰদীপ বনিয়াক দীঘলীয়া জেৰা তদন্তকাৰী বিষয়াৰ। গ্ৰহণ কৰিলে বহুকেইজন প্ৰত্যক্ষদর্শীৰ সাক্ষ্য। অপেক্ষা এতিয়া তদন্তৰ প্ৰতিবেদনলৈ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা স্থগিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Gauhati University post graduate exam postponed)। স্নাতকোত্তৰৰ চেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ পুনৰ নিৰ্দ্ধাৰিত সময়সূচী পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি জাননীৰ জৰিয়তে জনোৱা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে ।

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ক’ৰণাৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increasing in Assam) ৷ অসমত শুকুৰবাৰে 41,134 গৰাকী লোকৰ ক’ভিড পৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু ইয়াৰে 2,861 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰে ক’ভিডৰ অৱস্থিতি ৷ বৰ্তমান পজিটিভ কেচৰ হাৰ হৈছে 6.96% ৷

উত্তৰাখণ্ডত আহি থকা নিৰ্বাচনকলৈ তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল সাজু হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে । ইয়াৰ মাজতে বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে তেওঁলোকৰ তাৰকা প্ৰচাৰকৰ তালিকা (BJP star campaigners in Uttarakhand)। পিছে কোন কোন আছে এই তালিকাত ? জানো আহক ৷

লখিমপুৰৰ এটা পথৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰঙা নদীৰ বুকুত বালিৰে বান্ধ সজাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ । প্ৰায় 29 কোটি টকা ব্যয়েৰে বালি আৰু বালিৰ বস্তাৰে সংহাৰী ৰঙানদীক ভেটাৰ চেষ্টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ (NHAI tries to prevent flow of Ranga river) ৷

‘লুপ লপেটা’ ছবিখনৰ নিৰ্দেশক আকাশ ভাটিয়াই এনেকুৱা কি কৈছিল তাপসী পন্নুক যাৰ বাবে না ক’ব নোৱাৰিলে তাপসীয়ে! (Tapsee Pannu on getting looop lapeta) ৷

নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খটখটীত আৰক্ষীৰ অভিযান ৷ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী(Drugs Seized at Karbi Anglong) ৷

শোনাপুৰ বেকী নৈৰ কাষত একাংশ অসাধু চক্ৰই টেক্টৰেৰে চলাইছে অবৈধ মাটিখনন (Illegal sand mining in Barpeta) । নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগ । অবৈধ মাটিখনন বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ ।

সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণিৰ প্ৰাকক্ষণত জনতা ভৱনৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী সকলৰ সৈতে কলাক্ষেত্রত মত-বিনিময় অনুষ্ঠান। ১ ফেব্রুৱাৰীৰ অসমত আৰম্ভ হ’ব সদ্ভাৱনা প্রকল্প। ২০২৩ৰ ১০ মে'ৰ ভিতৰত অমীমাংসিত ফাইলসমূহ নিষ্পত্তিকৰণৰ লক্ষ্য স্থিৰ। মসৃণ ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে ই-অফিচ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে অসম চৰকাৰ।