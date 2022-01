মিৰাম তেৰানক ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত হস্তান্তৰ । গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা হটলাইন এক্সচেঞ্জ (Hotline exchanged between Indian Army and PLA) কৰা হৈছিল যুৱকজনৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে বৃহস্পতিবাৰে টুইটযোগে জানিবলৈ দিয়ে এই কথা ৷

১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । তাৰ প্ৰাকক্ষণত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (Election campaign of Amit Shah in UP)। নেতাগৰাকীয়ে মথুৰা আৰু গৌতম বুদ্ধ নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত চলাব এই প্ৰচাৰ অভিযান ।

ডিব্ৰুগড়ত শ্বহীদ ভৱনত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছুৰ নেতা-কৰ্মীক কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰা কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ভাৰতৰ সংবিধানক ভূ-লুন্ঠিত কৰাৰ আশংকাত আৰু অসম চৰকাৰৰ দ্বায়িত্বহীন পক্ষপাতিত্বমূলক কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদত সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে বুধবাৰে প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰে ৷

তিনিচুকীয়াৰ সমীপৰ গুইজানত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ পেৰাগ্লাইডিং কৰি থকা অৱস্থাত যুৱক আহত ৷ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু ঘটে যুৱকজনৰ (Youth dies after falls down from paraglider) ৷

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increase in Assam) ৷ বুধবাৰৰ দিনটোত অসমত ক’ৰণাত আক্ৰান্তৰ হাৰ আছিল 9.85% ৷ আনহাতে মৃত্যু হয় 21 জনকৈ লোকৰ ৷ ইফালে কামৰূপ মহানগৰীত বৃদ্ধি হৈয়ে আছে ক’ৰণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৷

নগাঁৱৰ কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰক (Student Leader Shot by Police in Nagaon) লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । গ্ৰহণ কৰা হৈছে চিকিৎসাধীন কীৰ্তিকমল বৰাৰ ভাষ্য । শুকুৰবাৰে নগাঁৱত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৰাজহুৱা শুনানি (Public hearing of Kirtikamal Bora encounter) ।

অসমৰ সীমান্তত নগাৰ আগ্ৰাসন গুৰুতৰ সমস্যা (Naga aggression in Border) হিচাপে দীৰ্ঘদিনে চিহ্নিত হৈ আহিছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু সু-ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ এই সমস্যা ৰোধৰ বাবে সীমান্তত অসম আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণ চকী স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও সেয়া প্ৰকৃততে হৈ নুঠিল ৷

দেশত মঙলবাৰৰ তুলনাত বুধবাৰে বৃদ্ধি পাইছে ক’ৰণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা ৷ অৱশ্যে দৈনিক পজিটিভ হাৰ(Positivity Rate in India) মঙলবাৰে 16.16 শতাংশৰ পৰা বুধবাৰে 19.5 শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । শীঘ্ৰেই ঔষধ নিয়ন্ত্ৰকৰ পৰা দেশৰ বজাৰত উপলব্ধ হ’ব ক’ভিড ভেকচিন ৷

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ (Pijush Hazarika criticizes Bhupen Borah) ৷ বুধবাৰে নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিৰ খবৰ লাভ কৰি সংবাদ মাধ্যমে তেওঁৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ৷ সাংবাদিকে সোধা কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সমালোচনা কৰে ৷

উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনকলৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে (UP election 2022) । AIMIM দলে বুধবাৰ প্ৰকাশ কৰিলে আন এখন প্ৰাৰ্থী তালিকা (AIMIM party released sixth candidates list)। ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে প্ৰকাশ এই তালিকা ।