দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি অসমলৈ আহিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৷ বিশেষ বিমানেৰে দিনৰ প্ৰায় 1 বজাত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুর্মু । দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে (Droupadi Murmu will attend several government functions) ।

এতিয়াও অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসত সোমাই আছে একাংশ লোক (case of suspected human sacrifice)৷ এইবাৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ নিজ কন্যাকে বলিদান দিলে এহাল পিতৃ-মাতৃয়ে (Family sacrifices minor daughter)৷

খহনীয়াৰ তাণ্ডৱত দিশহাৰা নৈপৰীয়া ৰাইজ ৷ বান আৰু খহনীয়াই প্ৰতি বছৰে জলাকলা খুৱাই আহিছে অসমৰ নৈপৰীয়া লোকসকলক (Natural disaster in Assam) ৷ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ উপকন্ঠ নগাঘূলী (Massive erosion at Dibrugarh) কছাৰী লাইনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াক লৈ আতংক ৰাইজৰ ৷ ইতিমধ্যে চলিত বৰ্ষত হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ লগতে ঘৰ-বাৰী নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে ৷

বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হয় অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ সদস্যসকল (PAC review meeting)। বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা সমিতিৰ । সমিতিৰ অনুসন্ধানত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম ধৰা পৰে ।

হিমাচলৰ উনাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে'লৰ ফ্লেগ অফ কৰে (Modi flags off Vande Bharat Express train from Una)। অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰ, ৰে'ল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা হামিৰপুৰৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰো উপস্থিত থাকে ।

অলপতে অমিত শ্বাহে মুকলি কৰা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো ভাঙি দিম বুলি ভূপেন বৰাই কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সুভাষ দত্তই কয় যে, এয়া হিংসা ৷ কংগ্ৰেছে নিজৰ বাবে ইমান ডাঙৰকৈ এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি ঈৰ্ষান্বিত হৈছে (Controversy on BJP new party office) ৷

পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান (Kaziranga National Park opened for tourists)। লগে লগে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰো আগমন হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে । তাৰ প্ৰাকক্ষণত কাজিৰঙা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে চম্পা, ৰঙিলী, বনমালা আৰু মইনা । ৰাজপথেৰে কাজিৰঙা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আটাইকেইটা ।

আজি সন্ধিয়া সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিকছ ষ্টেডিয়ামত ঘৰুৱা দল নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেড মুখামুখী হ'ব বিগত বৰ্ষৰ চেম্পিয়ন হায়দৰাবাদ এফ চিৰে (ISL in Guwahati) । খেলখনক লৈ এতিয়া উৎসাহী প্ৰতিগৰাকী ফুটবলপ্ৰেমী । নৰ্থ-ইষ্ট ইউনাইটেডত (5 footballer from Assam in North East United) অসমৰ পৰা অৰ্ন্তভুক্ত হৈছে পাঁচজনকৈ খেলুৱৈ ।

বলীউডৰ মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চন, যি অলপতে তেওঁৰ 80 তম জন্মদিনত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ যুদ্ধ হতাহত কল্যাণ পুঁজিৰ (AFBCWF) ৱেবছাইট 'মা ভাৰতী কে সপুত'ৰ 'ৰাষ্ট্ৰদূত হৈছিল, কেইবাটাও সামাজিক কাৰণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।

অলপতে মেঘান মাৰ্কেলৰ প’ডকাষ্টত উপস্থিত হৈছিল দীপিকা পাডুকন । প’ডকাষ্টটোৱে বিভিন্ন বিষয় আৰু দিশ সামৰি লৈছিল কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট খণ্ডই সকলোৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেই খণ্ডটোত দীপিকাই পৰোক্ষভাৱে তেওঁৰ বিবাহিত জীৱনত সমস্যা সৃষ্টি হোৱাৰ বাতৰি খণ্ডন কৰে আৰু নিশ্চিত কৰে যে ৰণবীৰৰ সৈতে সকলো ঠিকেই আছে (Deepika on rumours of trouble in marriage)।