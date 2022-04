টীয়কত বন্ধুৰ উপস্থিত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ দুই অভিনেতা ৷ বন্ধুৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ বিহু উদযাপন কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা ওৰফে কে কে আৰু দ্বীপজ্যোতি কেওট ওৰফে মোহনে(Actor K K and Mohan visits teok) ৷

অসমীয়া জাতিৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি বিৰাজ কৰিছে উখল-মাখল পৰিৱেশ ৷ ঢোল-পেঁপাৰ শব্দত ৰজনজনাই উঠিছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী অঞ্চলো ৷

ৰাজ্যত ৰঙালীৰ উৎসাহ(Rangali Bihu in Assam) । কিন্তু তাৰ মাজতে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ । প্ৰথম ব’হাগতে নগাঁৱৰ বিভিন্ন অঞ্চল জোকাৰি গ'ল এজাক প্ৰৱল বা-মাৰলীয়ে । নগাঁৱৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি(Heavy damage caused by storm in North-West Nagaon) । বাসগৃহ, বিদ্যালয়, দোকান-পোহাৰ বিধ্বস্ত নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো ধুমুহাত।

মৰবিৰ বাপু কেশৱানন্দ জীৰ আশ্ৰমত(Ashram of Bapu Keshvanand) স্থাপন কৰা ১০৮ ফুট উচ্চতাৰ হনুমান মূৰ্ত্তি উন্মোচন । উন্মোচন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে(PM Modi unveils 108 ft Lord Hanuman statue) । 'হনুমানজী চাৰ ধাম' প্ৰকল্পৰ অংশৰ প্ৰথমটো মূৰ্ত্তি ২০১০ চনত হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাত স্থাপন কৰা হৈছিল ।

আজি গোঁসাই বিহু অৰ্থাৎ ব’হাগৰ দ্বিতীয়টো দিন ৷ ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য ৷ ঢোল, তাল, পেঁপাৰ মাতত মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ চৌদিশ ৷ ৰাজ্যবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে দক্ষিণপাট গৃহাস্বামী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামীয়ে(Rangali Bihu greetings from Janardan Dev Goswami) ৷

ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান ৷ বিভিন্ন সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে বহুকেইটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীও ৷ এইবাৰ পাথাৰকান্দি আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এক সফলতা ৷ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণ গাঞ্জা(Ganza seized from Patharkandi) ৷

পাঞ্জাৱৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত (Punjab assembly election 2022) আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখ্য প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ বিনামূলীয়া ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ । এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে পাঞ্জাৱ চৰকাৰ । ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ কৌতূহল ।

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ৷ জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিৰ দাবীত এইবাৰ ৰাজপথত বহিল ৰঙিয়া বহু ৰাইজ (People protest at Rangia) ৷

ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে গোলাঘাটৰ ঊষা গৰঙাত অঘটন ৷ ডকাইতৰ আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় কেইবাখনো বাহন (Robbers attacked at Usha Goronga) ৷ বিগত প্ৰায় দুমাহত ঊষা গৰঙা পাঁচ আলিৰ চাহ বাগিচাত ডকাইতৰ শিলাবৰ্ষণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহুকেইখন ব্যক্তিগত বাহন ।

বসন্তৰ পৰশ আৰু প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে অসমী আইৰ বুকুত উৎসৱৰ মধুৰ আলোড়ন তুলি আকৌ আহিল অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ৰঙালী বিহু । বিহুৰ ঐতিহ‍্য ৰক্ষা কৰি মহাসমন্বয়ৰ গীত জুৰিবলৈ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা(Kaliabor AASU Bihu 2022)ই কুঁৱৰীটোল গান্ধী খেলপথাৰত ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত সমন্বিত যুৱ তীৰ্থ কলিয়াবৰে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে অসমৰ কেইবাটাও বিহুৱা দলে বিহু পৰিৱেশন কৰে । এই বিহুথলীতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰে অসমৰ লোকসংগীত আৰু জনগোষ্ঠীয় নৃত‍্যৰ উত্তৰণত অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা জনপ্ৰিয় শিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে(Rangali Bihu celebrations in Kaliabor) ।