বৰপেটাৰোডৰ 6 নম্বৰ ৱাৰ্ডত(Barpetarod municipal elections) কোনো দল বা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল নকৰাত বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে জয়ী হয় গীতুমণি দাস ৷ এইবাৰ পৌৰ পৰিষদ বিজেপি দলেই দখল কৰাৰ দাবী গীতুমণিৰ ৷

এফালে চৰকাৰৰ এক লাখ নতুন নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আনফালে ঠিকাভিত্তিক বা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ । অস্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত এতিয়াও নিৰ্ভৰশীল অসমৰ বহুকেইটা বিভাগ (Many departments in Assam dependent on contractual employees) । প্ৰায় অৰ্ধ লক্ষাধিক ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী নিযুক্ত হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত । শিক্ষা বিভাগতে আছে প্ৰায় ৫৫ হাজাৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী ।

বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্ৰাজিলৰ পেট্ৰ’পলিছত চহৰত এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে(Deadly landslides wreak havoc in Brazilian city) ৷ বানৰ তাণ্ডৱৰ ফলত বাট-পথ নদীলৈ পৰিণত হৈছে আৰু বহু ঠাইত ঘৰ খহি পৰাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰক উদ্ভাৱন আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত কৰা হৈছিল । তেওঁ অসমত থিয়েটাৰ প্ৰচাৰত অগ্ৰণী আছিল আৰু 'নিউ আৰ্ট প্লেয়াৰছৰ' প্ৰধান প্ৰৱৰ্তক আছিল । দীপক বৰঠাকুৰে দেশৰ শীৰ্ষ আৰ এছ এছ নেতাসকলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল আৰু বিগত বছৰবোৰত সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত 500 ৰো অধিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল ।

২০২১ চনৰ ৭ মাৰ্চতে উকলি গৈছে ত্ৰিপুৰা জনজাতীয় অঞ্চল স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত গাঁও কমিটিৰ কাৰ্যকাল । কিন্তু এতিয়ালৈ চৰকাৰে নিৰ্বাচন (TTAADC Village Committees general election) অনুষ্ঠিত নকৰাত ক্ষোভিত টিপ্ৰা দল । নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ দলটোৰ । অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালৰ হস্তক্ষেপ দাবী ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শিলেখুন্দা বন শিবিৰত সংঘটিত গঁড় হত্যাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডক কেৰালাত গ্ৰেপ্তাৰ (Rhino killer arrested in Kerala)। গঁড় হত্যা কৰিয়েই অসমৰ পৰা পলায়ন কৰি কেৰালাত আত্মগোপন কৰি আছিল আচমত আলী (Asmat Ali killed Rhino in Kaziranga) । অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে বুধবাৰে নিশা কেৰালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আচমতক ৷

এই প্ৰথম যাত্ৰাত জামছেদপুৰত টাটা ষ্টীল লিমিটেডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 1798 টন টি এম টি বাৰৰ কাৰ্গ' পৰিবহণ কৰা হৈছে । পাণ্ডুত সামগ্ৰীবোৰ আনলোড কৰাৰ পিছত বার্জসমূহ কলকাতা ড’ক ছিষ্টেমত (কে ডি এছ) ডিছচার্জৰ বাবে কয়লা কাগ'ৰ সৈতে ঘূৰি আহিব ।

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত আহত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী (Ganja supplier injured in Assam police firing)। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ত্ৰিপুৰাৰ গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটোৱে । ইফালে অচিনাক্ত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে জ্বলাই দিয়ে গাঞ্জা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন ।

খাদ্যৰ বাবে নহয় 'ৰ'ব' সুন্দৰী'ক লগ কৰিবলৈ মানুহৰ ভীৰ লাগিছে মহীশূৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত ৷ ' ৰ'ব' সুন্দৰী' হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ এটা ৰ’ব’ট ৱেইটাৰ (Robo Sundari of Mysore) ৷ সবিশেষ জানো আহক....

সোৱণশিৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাচতেই পুনৰ অসমৰ বাবে আহিছে অশনি সংকেত ৷ অৰুণাচলত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে ভয়াৱহ ভাৱে হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ ৷ ইয়াৰ মাজতে আগন্তুক ২০২৮-২৯ বৰ্ষৰ ভিতৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু নতুনকৈ ছটা বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প (Arunachal Pradesh will be completed six large hydropower projects by 2028-29 )। চিন্তিত এতিয়া ৰাজ্যৰ সচেতন মহল ৷