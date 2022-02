উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত কূটাঘাতৰ ষড়যন্ত্ৰ । কূটাঘাতৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীৰ জালত মূল অভিযুক্ত । জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ তৌহিদ আহমেদ শ্বাহ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদীটোক । NIAৰ বিশেষ আদালতে ৬ দিনৰ বাবে NIAৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে (Terrorist Tauhid Ahmed Shah to NIA custody)। ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

পঞ্চমটো পশুখাদ্য কেলেংকাৰী গোচৰত দোষী সাব্যস্ত লালু প্ৰসাদ যাদৱ (Lalu Prasad Yadav has been found guilty in a fifth fodder scam case) ৷ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীৰ এখন বিশেষ চিবিআই আদালতে প্ৰদান কৰিলে ৰায়দান ৷

তেজপুৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছীয়ে ওলোমালে তলা ৷ টকাৰ বিনিময়ত পৌৰসভাৰ টিকট বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদত নামিল খোদ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ৷

সোমবাৰে শিক্ষা সংসদৰে সৈতে অনুষ্ঠিত হয় আছুৰ বৈঠক ৷ বিহু বিষয় বাতিল নকৰাৰ বাবে আছুৰ বৈঠক(AASU assures Bihu paper won’t be scrapped ) ৷

মাজুলীত উপস্থিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গাম ৷ সমষ্টিবাসীয়ে জনালে উষ্ম আদৰণী (warm welcome to bjp candidate Bhubhan Gam) ৷

শেহতীয়াকৈ চিপিআই(এম)ৰ কৰ্মীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীক সমালোচনা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সৰকাৰৰ (Manik Sarkar criticizes Tripura police)। আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ । ঘটনাত জড়িত বিজেপি কৰ্মীক সহায় কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

১৬ ফেব্ৰুৱাৰীত ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত চলিব পাৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ ৷ ফেচবুক পোষ্ট যোগে এই আসংকা ব্যক্ত কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে (Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Russian invasion ) ৷

গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইন ওজাৰ উপস্থিতিত কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ বৈঠক । বৈঠকত চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰা হয় (Review meeting of govt schemes)। ৰাজ্য সভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীকে ধৰি স্থানীয় বিধায়ক শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত ।

NSCN (KY) উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ হাতৰ পৰা মুকলি হৈ অহা টিংখাঙৰ হীৰেন কোঁচৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ ল’লে ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংক মিশ্ৰাই ৷ ভূক্তভোগী হীৰেন কোঁচক কৰ্ম সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে (Dibrugarh SP met Hiren Konch) ৷

আদালতত প্ৰমাণ দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে । জামিনত মুকলি অভিযুক্ত ৱাজিদ হুছেইন (Maradonas stolen watch case)।