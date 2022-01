উত্তৰাখণ্ডৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চে (Uttarakhand Special Task Force) উধম সিং নগৰ জিলাৰ কেলাখেদাৰ পৰা পাঠানকোট বিস্ফোৰণৰ অভিযুক্ত সুখপ্ৰীত ওৰফে সুখীৰ চাৰিজন আশ্ৰয়দাতাক বিস্ফোৰক সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । আনহাতে, শেহতীয়াকৈ লুধিয়ানা বিস্ফোৰণৰো তেওঁলোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

শুকুৰবাৰে নিশা অকস্মাতে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা মদন কলিতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাৰ (The former Congress MLA died suddenly after getting a heart attack) ৷ প্ৰাক্তন বিধায়ক হোৱাৰ উপৰিও কলিতা আছিল এগৰাকী সামাজিক লোক ৷ বিভিন্ন সমাজ হিতৈষী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শুকুৰবাৰে জনাইছে যে কোনো লোক যদি ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ তিনি মাহ পাছতহে প্ৰতিষেধকৰ পালি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব (COVID precaution dose 3 months after recovery)। বুষ্টাৰ পালি অথবা যিকোনো পালিৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ইণ্ডিয়া গেটত স্থাপন কৰা হ'ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ এটা গ্ৰেনাইটৰ প্ৰতিমূৰ্তি (Netaji statue to be installed at India Gate) ৷ গ্ৰেনাইটৰ এই মূৰ্তি সাজু নোহোৱালৈকে সেই স্থানত নেতাজীৰ এটা হল’গ্ৰাম মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব ৷

কলিয়াবৰৰ দেওচুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident in Kaliabar) । ট্ৰাক আৰু হোণ্ডাই ভেনো বাহনৰ মাজত সংঘটিত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ ৷ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা বৈদ‍্যুতিন মাধ‍্যমৰ বাতৰি প্ৰতিষ্ঠানৰ সাংবাদিকো দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৷

অসম আৰক্ষীৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল বিসংগতিৰ অভিযোগ নলবাৰীৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ (candidates deprives from written examination of Assam Police) ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থীসকল ৷ উচিত ন্যায়ৰ দাবীত চৰকাৰ বিৰোধী শ্ল’গানৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰাৰ্থীসকলে ৷ অসম আৰক্ষীৰ লিখিত ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিৰ অভিযোগ কৰা যুৱকসকলে বিগত ২০১৮ চনৰ পৰা কনিষ্টবলৰ পদত সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল বুলি সদৰী কৰিছে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতিৰ অভিযোগ তুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলে ৷

শুকুৰবাৰৰ পৰা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আইন ২০০৫ৰ অধীনত কামৰূপ জিলাৰ বনভোজস্থলীসমূহ বন্ধ থাকিব (Kamrup administration orders closure of all Picnic spot in Kamrup) ৷ এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি জিলাখনৰ উকিয়াম, কুলশী, চানডুবি, বাৰেগাঁৱকে ধৰি জিলাখনৰ সকলো বনভোজথলী পুনৰ নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব (Kamrup administration closure has been mandated on popular picnic places) ।

ৰঙিয়াত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা কিশোৰসহ 11 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ (Human Trafficking at Rangia) ৷ শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ সমীপত অভিযান চলাই চাৰিজনকৈ মানৱ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Rangia police arrested Human Traffickers) ৷

কন্যাৰ মৃতদেহ লৈ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এহাল পিতৃ-মাতৃ । স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ কন্যাৰ মৃত্যু (Woman dies of domestic violence in Nagaon) হোৱা বুলি অভিযোগ তুলি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হ’ল অসহায় পিতৃ-মাতৃ ৷

ডিজিটেল যুগত ঋণ লোৱাটো অতি সহজ হৈ পৰিছে । পূৰ্বে ঋণ লোৱাটো কঠিন আছিল, কিয়নো এগৰাকী গ্ৰাহকে বহুতো যাৱতীয় নথি-পত্ৰ দাখিল কৰি অনুমোদনৰ বাবে কেইবাদিনো অপেক্ষা কৰিব লাগিছিল । কিন্তু এতিয়া, বহুতো ফিনটেক কোম্পানীয়ে তাৎক্ষণিক ঋণ প্ৰদান কৰে আৰু ঋণ ল’ব বিচৰা লোকসকলৰ বেংক একাউণ্টত কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে প্ৰয়োজনীয় নগদ ধন জমা কৰে । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুমান কথা মনত ৰখা উচিত (Points to ponder before taking instant loans) । নহ'লে ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আপুনি ।