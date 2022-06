কাজিৰঙাত আসন্ন বানৰ সময়ত জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে ১৪৪ ধাৰা (Section 144 Imposed in Animal Corridor of Kaziranga National Park) ।

ডিমা হাছাও জিলাত স্থায়ী বাসস্থান প্ৰমাণপত্ৰ চমুকৈ পিআৰচি জালিয়াতিৰ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে (Fake PRC case in Dima Hasao)। যাৰবাবে এতিয়া সকলো লোকৰে পিআৰচি পৰীক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজহ বিভাগে । ৯ জুলাইৰ ভিতৰত জিলাখনৰ সকলো লোকে ৰাজহ বিভাগত তেওঁলোকৰ পিআৰচি জমা দিব লাগিব ।

লখিমপুৰত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান(Many Congress people join BJP in Lakhimpur) ৷ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বহুকেইজন ঘনিষ্ঠ তথা জ্যেষ্ঠ নেতাসহ আন আন দলৰ পাঁচ শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত ৷ নতুনকৈ যোগদান কৰা আটাইকে বিজেপিলৈ উষ্ম আদৰণি জনালে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকাই ।

পৰৱৰ্তী শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা দল ঘোষণা (India Women Squad announced for next tour)। মিতালী ৰাজৰ অবিহনে দলটোৱে অহা ২৩ জুনৰ পৰা শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন টি-২০ খেলিব । দলটোত অভিজ্ঞ দ্ৰুত বলাৰ ঝুলন গোস্বামীও নাথাকিব ।

Free Fire Game য়ে অমানিশা নমাই আনিলে জোনাইৰ এটা পৰিয়াললৈ ৷ Free Fire Game খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবে আত্নহননৰ দৰে চৰম পন্থা বাচি ল'লে দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই ( Suicide case at Jania) ৷ মৃত ছাত্ৰজন ছানিদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

ডেৰমাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী কিশোৰী (A 13 years girl missing since one month in Guwahati)। সন্ধানহীন কিশোৰী গৰাকী নাৰেংগী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পৰিস্মিতা মালী(13) ৷

মাতৃতকৈ আপোন হ’ল PUB-G ৷ মাতৃ নহ’লেও থাকিব পাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চহৰ লক্ষ্ণৌৰ এটি কিশোৰে ৷ কিন্তু PUB-G নহ’লে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে কিশোৰটিয়ে ৷ সেয়ে PUB-G খেলাৰ বাবে জন্মদাত্ৰী মাতৃক গুলীয়াই হত্যা কৰে লক্ষ্ণৌৰ এটি 16 বছৰীয়া কিশোৰে (Boy kills mother) ৷

যোৱা এটা দশক কাৰ্যতঃ শান্ত হৈ থকা একালৰ অশান্তি জৰ্জৰিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত জিলাখনৰ পৰিস্থিতিৰ পুনৰ অৱনতি ঘটাৰ আশংকা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । আজিৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত সৃষ্টি হোৱা পৰিবেশে তেনে কথাকে আঙুলিয়াই দিছে ।