মহিলাসকলৰ পিছতে এতিয়াৰে পৰা শ্ৰমিকসকলে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব বাছ সেৱা(Free bus services for laborers) ৷ "বিনামূলীয়া বাছ পাছ আঁচনি" ৰ অধীনত এই সেৱা বৃহস্পতিবাৰৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ সাধাৰণ খাটিখোৱা শ্ৰমিক, মিস্ত্ৰী, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, সুৰক্ষা কৰ্মী বা অন্যান্য শ্ৰমিকসকলে ভোগ কৰিবলৈ পাৰিব এই সুবিধা ৷

জৰীপ আৰু বন্দোৱস্তি প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, অসম আৰু আই আই টি, গুৱাহাটীৰ মাজত বুধবাৰে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় (IIT-G to train govt officials on drone tech)। এই চুক্তিৰ আধাৰত দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানে ভৱিষ্যতলৈ পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু সমর্থনেৰে কাম-কাজ চোৱা-চিতা কৰিব ।

বুধবাৰে ত্ৰিপুৰাত দুই শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে সেই সময়ত চিকিৎসালয়ত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা চিকিৎসকক প্ৰহাৰ(On duty thrashed in Tripura after two children died) কৰে সাধাৰণ জনতাই ৷

ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা মতে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে বেংকসমূহে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । ত্ৰিপুৰাত পৰ্যটন উন্নয়নৰ যথেষ্ট সুযোগ আছে (Tripura has a lot of opportunities for tourism development)। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসন নৰেন্দ্ৰ মোডী বহাৰ পিছৰে পৰে উত্তৰ-পূৱক লৈ মানুহৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে ।

জুৱা খেলক কেন্দ্ৰ কৰি কলগাছিয়াত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা (Clash between gambler and local people at Kalgachia) ৷ এই মাৰপিটৰ ফলত কেইবাজনো লোক আহত হয় ৷ যাৰ ফলত অঞ্চলটোত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি়ৰ সৃষ্টি হয় ৷

নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ অংশগ্ৰহণ (Ram Nath Kovind at North East festival) ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল দেশৰ ভিতৰতে সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি উঠিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে।

ৰাজ্যখনত সাৰ বিতৰণ ব্যৱস্থাক সু-শৃংখল কৰাৰ সন্দৰ্ভত উপায়ুক্ত আৰু জিলা কৃষি বিষয়াসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । প্ৰণালীবদ্ধ সাৰ বিতৰণৰ বাবে এক মানক সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ নিৰ্দেশনা (Himanta Biswa Sarma on fertilizer distribution system) ।

বাৰিষা আৰম্ভ নৌহওঁতেই অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত সৃষ্টি হোৱা বতৰৰ লক্ষ্যনীয় পৰিৱৰ্তনে ইয়াৰ কৃষক সমাজক সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে(Impact of Climate Change on Agriculture) । আগতীয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ পথাৰত সৃষ্টি কৰা আবতৰীয়া বানৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কৃষিকৰ্মৰ মূল সময়ত খৰাং পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে(Climate Impacts in the Northeast) ।

মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ৰ বাংলাদেশী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকল(Bangladeshi freedom fighters of Liberation War) ৰ ৰাজহুৱা সমাধিস্থলৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আগৰতলা পৌৰ নিগমে(Tripura takes efforts to preserve liberation war mass burial site) ৷ ইয়াৰ বাবে মেয়ৰ সহিতে এটা দলে বুধবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে এটা ৰাজহুৱা কবৰস্থান ৷

বুধবাৰে লখিমপুৰত বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ অৰ্ধ লক্ষাধিক টকাৰ চোৰাং শিমলু কাঠ (Illegal timber seized by forest department) । উল্লেখ্য যে, ভীমপৰাৰ পৰা লখিমপুৰ জিলা সদৰৰ ভিন্ন স্থানলৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰিবলৈ বিহদিয়া ঘাটত মজুত কৰি ৰখা অবৈধ কাঠ জব্দ কৰে বনবিভাগে ।