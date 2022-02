নগাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন মঙলবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে (Kirtikamal Bora encounter case) । কীৰ্তিকমল বৰা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হোৱাৰ পাছতেই অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়া প্ৰদীপ বণিয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে । আনহাতে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত সন্তুষ্ট বিভিন্নজন (Inquiry report of Kirtikamal Bora encounter case)।

তিনিচুকীয়াত পুনৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ বাবে যোৱা যুৱক আটক । মাকুমৰ পৰা ভাৰতীয় সেনাই আটক কৰে যুৱক চাৰিজনক (4 youths arrested while going to join ULFA)। সম্প্ৰতি যুৱককেইজনক নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱত এটা চেটেলাইট চেনেলৰ সাংবাদিক তথা চিৰাং জিলা প্ৰেছ ক্লাৱৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত দেৱনাথক আৰক্ষীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অসমতে সাংবাদিকসকলে মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে(Journalists protest across the state over) ৷

ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ গুৰকুছি পথৰ পৰা মঙলবাৰে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী(Drug peddler arrested at Rangia)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো নাজিবুল হক ওৰফে ধন বুলি জানিব পৰা হৈছে । ধন আলীয়ে এখন স্কুটিৰে ব্ৰাউন চুগাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে হাতেলোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ১২ টা কণ্টেইনাৰত ৬.২২ গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ, এটা মোবাইল ফোনৰ লগতে নগদ ধন জব্দ(Drugs Seized at Rangia) কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কামেঙত উদ্ধাৰ সাতজন ভাৰতীয় সেনাৰ মৃতদেহ ৷ প্ৰচণ্ড হিমস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰা সেনা জোৱানকেইজনৰ সন্ধানত সোমবাৰৰ পৰা চলাই থকা হৈছিল উদ্ধাৰ অভিযান (7 Indian Army trooper killed during avalanche in Arunachal, bodies recovered) ৷

গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গীল্ডে নুমলীগড় শোধানাগাৰ চমুকৈ এন আৰ এলৰ সহযোগত আগবঢ়াই অহা শিল্পী বেণু মিশ্ৰ সোঁৱৰণী বঁটা-২০২২লৈ নিৰ্বাচিত কৰিছে দুগৰাকী শিল্পীক । জ্যেষ্ঠ শিল্পী ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম আৰু উদীয়মান শিল্পী মন্টু দাসক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা ।

বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মা অসুস্থ (Burha Satriya Basistha Dev Sarma) ৷ গেষ্ট্ৰ'ল'জী আৰু লিভাৰৰ ৰোগত ভূগি থকা বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ GMCH লৈ যোৱাৰ পাছতে চিকিৎসকৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে চিকিৎসা সেৱা ৷

ৰাজ্য সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে দুঃখবৰ । গুৰুত্বভাৱে অসুস্থ বিশিষ্ট শিল্পী অপূৰ্ব বেজবৰুৱা । ব্ৰেইন ষ্ট'কত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে মঙলবাৰে শিল্পী গৰাকীক অতি সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় গণেশগুৰিস্থিত দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ।

"বিধায়ক অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰি ৰাইজৰ বৰঙণিৰ দ্বাৰা বিহু অনুষ্ঠিত কৰিব..." মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এইদৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্ছাৰ হৈ পৰে বিধায়কগৰাকীয়ে (Akhil Gogoi defies chief ministers instruction on bihu donation) ৷

অতিৰিক্ত মুখ্য সচিৱ পবন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত গঠিত এজনীয়া তদন্ত সমিতিয়ে দাখিল কৰা তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে (Additional Chief Secretary presents inquiry report of Nagaon encounter case) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানলৈ নিৰ্দশনা । নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বাৰা গঠিত এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড ভংগৰ নিৰ্দেশ ।