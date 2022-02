সৰস্বতী পূজাৰ মাজতেই ৰাজ্যত প্ৰৱল শিলাবৃষ্টি ৷ শনিবাৰে বিয়লিৰ ভাগত অহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ৰাজ্যত একপ্ৰকাৰৰ হাহাকাৰমুখী অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই মূষালধাৰ বৰষুণ আৰু শিলাবৃষ্টিৰ ফলত বহু লোকৰ আৱাসগৃহ নষ্ট হোৱাৰ লগতে বহু শস্য নষ্ট হোৱাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে ৷ এই কৃষকক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বোকাখাতত উপস্থিত হৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Minister Atul Bara at Bokakhat) ৷

অহা ৭ মাৰ্চত মাজুলীত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন(Majuli By Election 22 ) ৷ মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দেওবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনে ৷ মাজুলী জিলা উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই(Majuli DC Pulak Mahanta) সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী আয়োগে বান্ধি দিয়া নীতি নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কে জনোৱাৰ লগতে শুদ্ধ আৰু সুচাৰুৰূপে যাতে এই নিৰ্বাচন পাৰ হয় তাৰবাবে সকলোকে আহ্বান জনায় ৷

গুৱাহাটী GMCH প্ৰেক্ষাগৃহত দেওবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত বাহনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বিতৰণৰ এক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ (Vehicle License Training Camp at Guwahati) আয়োজন কৰা হয় । এই শিবিৰত ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক অনুজ্ঞাপত্ৰ পোৱাসকলক চূড়ান্ত অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় (Training Camp at Guwahati GMCH Auditorium) ।

'কুইন অৱ মেলোডী' লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত (Legendary singer Lata Mangeshkar passes away) সমগ্ৰ দেশতে শোকৰ ছাঁ । ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি নেতা, অভিনেতা, গীতিকাৰ, খেলুৱৈ তথা সকলো ক্ষেত্ৰৰ লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে । বলীউড জগতৰ তাৰকাই আৱেগপূৰ্ণ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে সামাজিক মাধ্যমত ।

অসমত বন্যপ্ৰাণীৰ অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । ইয়াৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা ৰেল' ষ্টেচনত উদ্ধাৰ ২৩৫ টাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ (235 turtles recovered in Kamakhaya Railway Station)। আৰপিএফৰ নিয়মীয়া তালাচীত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কাছকেইটা ।

অহা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছত ৰাজ্যত নাথাকিব ক’ভিড নিষেধাজ্ঞা । আজি নলবাৰীত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰি কৰে ৷ লগতে তেওঁ কয়, যদি ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যত কভিড পৰিস্থিতি উন্নতি হয় তেন্তে সকলো বাধা নিষেধ উঠাই দিয়া হব (No covid prohibition in Assam post 15th february) ।

যোৰহাটৰ নিমাতি ঘাটত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন ৷ মাতৃসহ কন্যাই আত্মহত্যা কৰিবলৈ জাঁপ দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত (Women attempted suicide with daughter at Nimatighat) ৷

মাজুলীৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ (By elction in Majuli) বাবে বিজেপিয়ে ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পিছতহে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব । দেওবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাই (State BJP president on by elction in Majuli)।

অৱসান ঘটিলে ভাৰতৰ চলচিত্ৰ জগতৰ এটা সোণালী যুগৰ ৷ বহু কালজয়ী গীতেৰে জীৱন্ত কিংবদন্তিত পৰিণত হোৱা তথা সংগীত জগতৰ ভোটাতৰাস্বৰূপ লতা মংগেশকাৰে(Lata Mangeshkar paased away) দেওবাৰে পুৱা ইহলীলা সম্বৰণ কৰে ৷

CAA আন্দোলনত চাবুৱাত ধ্বংসকাৰ্য কৰা আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হঠাৎ সোচ্ছাৰ হৈ পৰিল বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা (MLA Punakon Baruah criticized vandalism in CAA protest) ৷ "CAA আন্দোলনৰ নামত চাবুৱাত যি ধ্বংসলীলা ( vandalism in CAA protest) হ'ল সেয়া সমৰ্থনযোগ্য নহয় আমি ধ্বংসৰ বাবে আন্দোলন নকৰো । কিন্তু চাবুৱাত এচাম লোকৰ মাজত ধ্বংসাত্মক মানসিকতা গঢ়ি উঠিছে ।" বহুদিনৰ পাছত পুনৰ এইদৰে CAA আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্ছাৰ হৈ পৰিল চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা ।