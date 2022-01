ভাৰতত অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সমখ্যা অতি ভয়াবহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমানলৈকে দেশৰ 27 খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ক’ৰণা ভাইৰাছৰ এই নতুন প্ৰকাৰ অ’মিক্ৰণত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ 4,033 গৰাকী ।

দেওবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সেৱক সংঘ চমুকৈ আৰ এছ এছৰ নেতৃত্বত 'পথ সঞ্চালন কাৰ্যসূচী' ৰূপায়ণ কৰা হয় (RSS Path Sanchalan Across Assam) ৷ সমান্তৰালকৈ বৰপেটা, ডিফুৰ লগতে সোণাৰীতো এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷

শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰাত হৈ অহা কয়লাৰ নাটনিৰ বাবেই ত্ৰিপুৰা চাহ উন্নয়ন নিগমে (Tripura Tea Development Corporation) ৰাজ্যখনৰ চাহ উদ্যোগটোৰ দুটাকৈ কলঘৰ গেছ-আধাৰিত উৎপাদন গোটলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ নিগমে ইতিমধ্যে ত্ৰিপুৰা নেচাৰেল গেছ কৰ্পোৰেচন লিমিটেডৰ (Tripura Natural Gas Corporation Limited) সৈতে স্বাক্ষৰ কৰিছে এক বুজাবুজিৰ চুক্তি (MoU between TTDC and TNGCL)।

নলবাৰীত SOP সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই (Papon on new covid SOP in Assam)? নতুন বছৰত কি নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে পাপনে সেয়াও জনালে সংবাদ মাধ্যমক ৷

ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ক'ভিডৰ ভয়াৱহতা (COVID in Dibrugarh university campus) ৷ মাইক্ৰ' কন্টেইনমেন্ট জ'ন কৰা হ’ল কেইবাখনো ছাত্ৰী নিৱাস ৷ বাতিল কৰা হ’ল স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্র একতা সভাৰ নিৰ্বাচন ৷

ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ দেশত টীকাকৰণ অভিযান অব্যাহত আছে (Vaccination drive in India)। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত এতিয়াও ১৭.৭৪ কোটিতকৈ অধিক অব্যৱহৃত ক'ভিড প্ৰতিষেধকৰ পালি মজুত আছে । ১৫৫.৯৫ কোটিৰো অধিক প্ৰতিষেধকৰ পালি ৰাজ্যসমূহলৈ যোগান ধৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ।

শিখ ধৰ্মগুৰু গোবিন্দ সিঙৰ পুত্ৰৰ স্মৃতিত দেশত পালন কৰা হ'ব বীৰ বাল দিৱস ('Veer Bal Diwas' will be celebrated in India)। ২৬ ডিচেম্বৰত গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ দুই পুত্ৰ জোৰাৱৰ সিং আৰু ফাতেহ সিং শ্বহীদ হৈছিল । গুৰু গোবিন্দ সিং শিখ গুৰুসকলৰ দশম আৰু অন্তিম ধৰ্ম গুৰু আছিল ।

১২ দিনৰ অন্তত নিজম পৰিল চানমাৰি অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি (Concludes of assam book fair 2021) ৷ স্থৱিৰ হ’ল গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ লানি নিছিগা সোঁত ৷

কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক’লে ‘আয়ুৰক্ষা কিটে' কৰ'ণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু মহামাৰীৰ সময়তো নিজকে সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । নিয়মীয়াকৈ যোগ অনুশীলন আৰু সুস্থ আয়ুষ আহাৰ গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ সোণোৱালৰ (Sarbananda Sonowal asks people to practice yoga)।

অন্ধকাৰত ডুব যাব ৰাজ্যৰ একাংশ মহাবিদ্যালয় । বিদ্যুতৰ মাচুল আদায় নিদিলে মহাবিদ্যালয়সমূহত বন্ধ হ'ব বিদ্যুৎ যোগান । শক্তি বিভাগে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত শিক্ষা বিভাগক দিছে জাননী (Notification regarding Electricity Bill to Education department)। বিদ্যুতৰ বিলসমূহ দুদিনৰ ভিতৰত আদায় দিবলৈ নিৰ্দেশ ।