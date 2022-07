মঙলবাৰে অসমলৈ আহিছে শাসকীয় এন ডি এৰ প্ৰক্ষেপিত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু (Presidential candidate Draupadi Murmu present in Guwahati)৷ নিশা 10.45 বজাত গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান কোঠত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকী । দৌপদী মুৰ্মুক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অসম ৰাজ্যিক বি জে পিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, সাংসদ কুইন ওজা আদিয়ে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ বিমান কোঠত আদৰণি জনায় (Drraupadi murmu came to Assam 2022)।

সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চুপাৰি চিণ্ডিকেটৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড নয়ন ঘোষক (Supari syndicate kingpin Nayan Ghosh) ৷ মঙলবাৰে নিশা সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা নয়নসহ টনি কুমাৰ আৰু দীপক কুমাৰক আটক কৰি সৰুপথাৰলৈ লৈ যায় (kingpin Nayan Ghosh arrested again)৷

কীৰ্তিকমল বৰাক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে চিআইডিয়ে (Kirtikamal Bora encounter)। এছ আই প্ৰদীপ বণিয়াই কীৰ্তিকমলৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰত চিআইডিয়ে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিলে কীৰ্তিকমলক । প্ৰদীপ বণিয়াৰ বিৰুদ্ধেহে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে চিআইডিয়ে ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডুৰ কাৰ্যকাল ১০ আগষ্টত শেষ হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব পৰৱৰ্তী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি ৷ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষ তৎপৰতা ৷ এনে সময়তে বিজেপি দলে পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিঙক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাক লৈ চলিছে বিশেষ চৰ্চা ৷

পিতৃ-কন্যাৰ যুটিয়ে আকাশ মাৰ্গত ৰচিলে ইতিহাস ( A father-daughter duo has created history in IAF) ৷ বিগত 30 মে’ত হক-১৩২ (Hawk-132)ৰ দৰে ডাঙৰ যুজাৰু বিমানখন একেটা ফৰ্মেচনতে উৰুৱাই এয়াৰ কমোডৰ সঞ্জয় শৰ্মা আৰু তেওঁৰ কন্যা অনন্যাই ভাৰতীয় বায়ুসেনাত সৃষ্টি কৰিলে ইতিহাস ৷

আই এ এফে টুইটাৰযোগে জনোৱা অনুসৰি "অগ্নিপথ" নিযুক্তি আঁচনিৰ (Agneepath recruitment scheme) অধীনত মঙলবাৰলৈ ৭,৪৯,৮৯৯ খন আবেদন লাভ কৰিছে ৷ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া বিগত ২৪ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মঙলবাৰে সমাপ্ত হয় (IAF registration under Agneepath ended on June 24) ৷

আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাত(Anundoram Borooah Award) লেপটপ প্ৰদান নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটে । মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লেপটপৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হ’ব নগদ ১৬ হাজাৰ টকাকৈ ৷ এনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত ৷

অৰুণাচলৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই মঙলবাৰে গুৱাহাটীত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন প্ৰবঞ্চকক (Crime branch of Itanagar under Aranachal) ৷ এজন লোকক পেট্ৰল পাম্প দিয়াৰ নামত কেইবা কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে (Fraudster arrested in Guwahati)৷ গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধৃত প্ৰবঞ্চকটো হৈছে মিৰ্জাৰ বাসিন্দা দিব্যজ্যোতি দাস ।

পৰম্পৰাগত, পাশ্চাত্য আৰু ফিউজন সাজবোৰত নিজৰ ফেশ্বন ষ্টেটমেণ্টেৰে সকলোকে মুহিছে ৰাকুল প্ৰীত সিঙে ৷ চাওক ফটো-

অ'মিক্ৰণৰ বি.এ.2 উপ-প্ৰকাৰ বি.এ.2.75-ৰ ভাৰতত সীমিত সংক্ৰমণ(Covid in India)। ইয়াক গুৰুতৰ হিচাপে নথিভুক্ত কৰা হোৱা নাই বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই সদৰি কৰিছে।