লখিমপুৰত শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান(Many Congress people join BJP in Lakhimpur) ৷ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বহুকেইজন ঘনিষ্ঠ তথা জ্যেষ্ঠ নেতাসহ আন আন দলৰ পাঁচ শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত ৷ নতুনকৈ যোগদান কৰা আটাইকে বিজেপিলৈ উষ্ম আদৰণি জনালে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকাই ।

Free Fire Game য়ে অমানিশা নামই আনিলে জোনাইৰ এটা পৰিয়াললৈ ৷ Free Fire Game খেলাত বাধা দিয়াৰ বাবে আত্নহননৰ দৰে চৰম পন্থা বাচি ল'লে দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই ( Suicide case at Jania) ৷ মৃত ছাত্ৰজন ছানিদুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

যোৱা এটা দশক কাৰ্যতঃ শান্ত হৈ থকা একালৰ অশান্তি জৰ্জৰিত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত জিলাখনৰ পৰিস্থিতিৰ পুনৰ অৱনতি ঘটাৰ আশংকা স্পষ্ট হৈ পৰিছে । আজিৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোত সৃষ্টি হোৱা পৰিবেশে তেনে কথাকে আঙুলিয়াই দিছে ।

কাইলৈ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমটো সম্প্ৰসাৰণ ৷ দুজনকৈ নতুন মন্ত্ৰীয়ে শপত লব কাইলৈ ৷ দুয়োজনেই হ'ব বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি ৷ মিত্ৰদলৰ কোনো বিধায়ক এই সম্প্ৰসাৰণত মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত হিংসা ৷ উত্তেজিত ৰাইজে জ্বলাই দিলে বেলট বাকচ । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ(Firing at polling station in west Karbi Anglong) ৷

আজিও বন্ধ হৈ পৰি আছে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰাৰ বাবে পল্টন বজাৰৰ বৰছলা বিলৰ কাষত স্থাপন কৰা প্ৰকল্পটো (GMC electricity produce project) ৷ দুবাৰকৈ মুকলি কৰাৰ পাচতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজিকোপতি মুকলি নহ’ল 1.49 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটো ৷ এই অভিযোগ মহানগৰবাসী ৷

এন এইচ এমৰ দুদিনীয়া স্বাস্থ্য মন্থন উদ্বোধন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ (Health minister Keshab Mahanta)। সকলো জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালক, ডিপিএম, শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ন'ডেল বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ । নৱজাতক শিশু আৰু প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাসকৰণ আৰু সুৰক্ষিত প্ৰতিষ্ঠানিক সন্তান প্ৰসৱ আদি বিষয়ৰ লগতে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য বিষয়ক অন্যান্য দিশত পৰ্যালোচনা ।

অৰুণাচলৰ ইটানগৰস্থিত আঞ্চলিক আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান পৰিদৰ্শনৰ পিছত সংবাদমেল সম্বোধন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ (Sarbananda Sonowal visited Itanagar)। এখন শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ যাত্ৰাত নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ সৈতে চামিল হ'বলৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান । উত্তৰ-পূৱত যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়নে অঞ্চলটোক ভাৰতৰ বিকাশৰ নতুন ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশ তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নত যাতায়াত-যোগাযোগ ব্যৱস্থাই পৰ্যটনৰ বিশাল সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে ।

দিল্লী, মুম্বাই, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটত চৰকাৰী পত্ৰ জাৰি কৰি আত্মঘাতী আক্ৰমণৰ ভাবুকি অল-কায়দাৰ (Suicide attacks in Delhi Mumbai UP and Gujarat)৷ ‘‘যিসকলে আমাৰ নবীক অপমান কৰিবলৈ সাহস কৰে তেওঁলোকক হত্যা কৰিবলৈ আমি আমাৰ শৰীৰ আৰু আমাৰ সন্তানৰ শৰীৰত বিস্ফোৰক বান্ধিম’’ বুলি ভাবুকি প্ৰদান সংগঠনটোৰ ৷

তেজপুৰৰ ১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(Road accident in Tezpur) ৷ তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় এগৰাকী স্কুটি আৰোহী(One person died in Road accident) ৷ ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনসহ দুজন যুৱকক আটক ৷