এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ বেংক একাউণ্টত লাখে লাখে টকাৰ লেনদেন । শনিবাৰে পুনৰ তৃতীয়বাৰলৈ গড়মূৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব জোনমণি ৰাভাক (Majuli police interrogate Jonmoni Rabha)। ইয়াৰ লগতে এছ আইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ।

দেশৰ 5 ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণাৰ সংক্ৰমণ (5 states witnessing rise in Covid cases) ৷ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, তামিলনাডু, কেৰালা, তেলেংগানা, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কৰ্ণাটকত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কৰ’ণা ৰোগীৰ সংখ্যা ৷

শিলচৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে 26 গৰাকী ম্যানমাৰৰ নাগৰিক ৷ বিগত মাহৰ 28 তাৰিখে নিশা কাছাৰ আৰক্ষীয়ে শিলচৰৰ চেণ্ট্ৰেল ৰোডত তিনিখন ইন’ভা বাহনৰ পৰা আটক কৰে ম্যানমাৰৰ নাগৰিক তথা ৰোহিংগা কেইজনক (26 rohingya people detained by Cachar police)৷ কি উদ্দেশ্যেৰে অতি গোপনে অসমলৈ আহিছিল আটকাধীন ম্যানমাৰৰ নাগৰিক কেইজন সেই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে NIA য়ে (NIA interrogated Rohingya in Silchar) ৷

ৰেগুলাৰ ব্ৰেণ্ড, ২৭১ টকা পৰ্যন্ত মূল্যৰ ৭৫০ মিলিলিটাৰৰ সুৰাৰ বটলৰ মূল্য ৯২ টকা আৰু এলিগেণ্ট ব্ৰেণ্ড, ৪০১ টকা পৰ্যন্ত আৰু ৬০১ টকাৰ মূল্যৰ ৭৫০ মিলিলিটাৰৰ সুৰাৰ বটলৰ দাম সৰ্বাধিক ১৪২ টকা বৃদ্ধি পাব । ক্লাছিক প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড অৰ্থাত ১০০১ টকা বা ইয়াৰ ওপৰৰ মূল্যৰ সুৰাৰ বটলৰ দাম বৃদ্ধি পাব ৩৫০ টকা পৰ্যন্ত ।

SI জোনমণি ৰাভাৰ টকাৰ লেনদেনক লৈ এইবাৰ মাজুলীৰ গড়মূৰ শাখাৰ কানাড়া বেংকৰ মেনেজাৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ দাসক আৰক্ষীয়ে সোধাপোছা আৰম্ভ কৰিছে (Bank officials interrogated over money transactions of Junmoni Rabha) ৷ জোণমনি ৰাভাৰ টকাৰ লেনদেনত বেংকৰ এই বিষয়াগৰাকী জৰিত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

কলকাতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয়ৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে সোণাপুৰত নিৰ্মীয়মান ছায়েন্স চিটি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । বিজ্ঞান নগৰী প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা । অত্যাধুনিক প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰে সৈতে জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি ক্ষীপ্ৰতাৰে কাম আগবঢ়োৱাৰ বাবে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু লোকনিৰ্মাণ(গৃহ) বিভাগক নিৰ্দেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।

সামাজিক মাধ্যমত চুজেনৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৃত্বিক ৰোছন (Hrithik Roshan Sussanne) ৷ কিহৰ বাবে বিচ্ছেদৰ পিছতো ইমানকৈ প্ৰশংসা কৰিলে অভিনেতাজনে জানো আহকচোন-

উজনি অসমত সক্ৰিয় হৈছে চোৰাং তেল চোৰ চক্ৰ ৷ শনিবাৰে দুলীয়াজান অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা চুৰি হোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কণ্ডেনচেট তেল জব্দ কৰা হৈছে ৷ বৰডুবি আৰক্ষীয়ে এক অভিযানত গাড়ীসহ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কণ্ডেনচেট তেল (Tanker With Smuggled Oil Seized) ৷

ভাৰতীয় চাহত পোৱা গৈছে অত্যাধিক পৰিমাণৰ কীটনাশক আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থ (Pesticides and Chemical found in Indian tea)। যাৰ বাবে ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰা চাহ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে বহু দেশে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বহু ক্ৰেতাই ভাৰতৰ চাহ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ লগে লগে চাহ উদ্যোগত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ।

গঁড়ৰ খৰ্গৰ সৈতে দুজন লোকক আটক দলগাঁও আৰক্ষীৰ (Two smuggler with rhino horn apprehended) ৷ বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ সৈতে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গঁড়ৰ খৰ্গসহ আটক কৰে দুজন লোকক(Two smuggler apprehended by Dolgaon Police) ৷ খৰ্গটো বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰি থকাৰ সময়তে আৰক্ষী আৰু বিশেষ তদন্তকাৰী দলে (SIT) লোক দুজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷