১৩ বাৰৰ চেম্পিয়ন ৰাফেল নাডালে পৰাস্ত কৰিলে নোভাক জকোভিচক (Rafael Nadal beats Novak Djokovic at French Open)। ইয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেঞ্চ অপেনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে খেলুৱৈগৰাকী । গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ আশা ভংগ জকোভিচৰ ।

দেশবাসীৰ বাবে এক দুঃখবৰ ৷ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক, শিল্পী কে কে ৰ আকস্মিক মৃত্যু(KK passes away) ৷ চিকিৎসকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক সাৱটি লয় শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ মৃত্যুৰ সময়ত শিল্পীগৰাকীৰ বয়স হৈছিল মাত্ৰ 53 বছৰ ৷

ৰাজ্যত পূৰ্ণগতিত চলি আছে গুণোৎসৱ । প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পাছত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব ১ জুনৰ পৰা (Third phase of gunutsav will begin on June 1) । ইতিমধ্যে ৰাজ্য়ৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে যোৰহাট জিলাতো সম্পূৰ্ণ হৈছে গুণোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ( third phase of gunutsav at Jorhat) ।

ৰাজ্যত যেন ড্ৰাগছ আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহ এটা সমাধান নোহোৱা অংক হৈ পৰিছে ৷ যিমানেই আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক আটক কৰিছে, সিমানেই বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে সৰবৰাহ কৰি আহিছে এই বৰবিহ ৷ শেহতীয়াকৈ ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই (Anti Drugs Mission) ড্ৰাগছসহ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াক আটক কৰে ৷

অবড়ো ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জীৱন আহুতি দিয়া ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰ্থিক সাহায্য

অবড়ো ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জীৱন আহুতি দিয়া ১৮ গৰাকী ব্যক্তিৰ নিকটাত্মীয়লৈ ৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী(CM programme at janata bhawan) ৰ ৷ জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিলে সাহায্যৰ চেক(Cheque distribution program at janata bhawan) ৷ বড়োভূমিত উন্নয়নমূলক কাম-কাজেৰে বিকাশৰ গংগা বোৱাই নিব লাগিব- এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ ৷

মঙলবাৰে চিমলাৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে যোৰহাটৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে ৷ এই মত বিনিময় অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা (Pradhan Mantri Awas Yojana), প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা, প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনা, জল জীৱন মিছন, প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীৱ কল্যাণ অন্ন যোজনা আদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি লাভ কৰা যোৰহাটৰ ভালেসংখ্যক হিতাধিকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

উদ্বোধন কৰা হ’ল আমগুৰিৰ ৭০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পৰ । ৭০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন সৌৰশক্তি প্ৰকল্পটো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Biggest solar power project of Assam)। ২০১৯ চনৰ ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল এই প্ৰকল্পৰ।

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন(Cotton University students protest) । কটনৰ সমীপৰ মূল পথ অৱৰোধ কৰি কটনীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ।

জম্মু-কাশ্মীৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ স্কুলৰ ভিতৰতে গুলীয়াই হত্যা শিক্ষয়িত্ৰীক ৷ কুলগাম জিলাৰ গোলাপোৰা অঞ্চলৰ এখন হাইস্কুলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা (school teacher shot dead in Kulgam) ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি শেহতীয়াকৈ হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিবলৈ চি আই ডিয়ে অনুমতি বিচাৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । গৃহ বিভাগৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছতেই চি আই ডিয়ে প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিব তদন্ত ।