ছিকিমত হিমালয়ান লোকসকলৰ পৰম্পৰাগত আৰু প্ৰাচীন ঔষধ পদ্ধতি সোৱা ৰিগ্পা চিকিৎসা পদ্ধতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে (Ministry of Ayush)উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত চিকিৎসা খণ্ড ত্বৰান্বিত হৈছে । গেংটকৰ নামগ্যাল তিবেত'ল'জী প্ৰতিষ্ঠানত সোৱা ৰিগ্পা ভৱনৰ উদ্বোধন ।

বিশ্বনাথৰ মহকুমা ন্যায়িক আদালতক শনিবাৰৰ পৰা পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত জিলা ন্যায়িক আদালত হিচাপে উন্নীতকৰণ (Inauguration of Full Fledged District Judiciary) । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে বিশ্বনাথ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (Minister Pijush Hazarika) ।

বৰ্তমানেও আধৰুৱা হৈ আছে ২০২০-২১ আৰু ২০২১-২০২২ বর্ষত বিভিন্ন শিতানৰ মুঠ ১৭২৮.৫৬ কোটি টকাৰে আৰম্ভ কৰা মুঠ ৪৭৭ খন আঁচনিৰ কাম । ২০২১ চনৰ বাৰিষাত কোনোমতে ৰক্ষা পৰা মথাউৰিসমূহৰ নিৰ্মাণৰ কাম আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই । এই দাবী সদৌ অসম জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ(All Assam Water Resources Contractors Association press meet) ৷

চেঙাজান গোৱালা গাঁৱত তীব্ৰ গতিত চলি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিধ্বংসী খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ ৷ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত উছন হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ ঘৰ-কৃষিভূমি (Brahmaputra River Erosion in Jonai) ৷ আপোন ঘৰখন এৰি আন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে গাঁওখনৰ বহু পৰিয়াল ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপত শণিবাৰে ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সোণালী জয়ন্তী সমাৰোহত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Amit Shah in Arunachal) ৷ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপ জিলাত উপস্থিত হৈ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ কয় যে ৰামকৃষ্ণ মিছন হৈছে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক চেতনা প্ৰাপ্তিৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ (Home Minister hails Ramakrishna Mission for rectifying issues of North East) ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি শ্ব'পিং মল তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ অহা লোকৰ পৰা সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানে বাহন পাৰ্কিং কৰাৰ নামত কোনো ধৰণৰ মাচুল আদায় কৰিব নোৱাৰিব (GMC bans collection of parking charges) ।

ৰাজ্যৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে গাড়ীচালনাক সমাজৰ এক অতি দায়িত্বশীল আৰু সন্মানীয় বৃত্তি বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেঁও লগতে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নলৈ গাড়ীচালকৰ পৰোক্ষ অৱদান সদায়ে অতুলনীয় আৰু অপৰিসীম বুলি মন্তব্য কৰি গাড়ীচালনাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা মহিলাসকলক অভিনন্দন জনায় ।

পঞ্চদশ অসম বিধান সভাৰ প্ৰথম বৰ্ষ উপলক্ষে অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ সংবাদমেল (Bishwajit Daimari PC on occasion of first year of 15th Assam Legislative Assembly) । অসম বিধান সভা সাধাৰণ লোকৰ দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু গল্ফ কাৰ্টৰ যোগেদি ৰাইজে বিধানসভা চৌহদ দৰ্শন কৰিব পাৰিব । অতিথি আপ্যায়নৰ প্ৰসংগত অসম বিধানসভাক বিবাহ ভৱনৰ লগত তুলনা অধ্যক্ষৰ ।

গুৱাহাটীৰ জাপৰিগোগস্থিত কৃষ্ণনগৰৰ বিক্ৰমপুৰত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য(Sensational murder at Vikrampur in Japrighog) । সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে বহু নতুন তথ্য । ইফালে শনিবাৰে আদালতে হেমধৰ বৰুৱাৰ হত্যাৰ অভিযুক্ত ধৰণী ডেকা আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰিমী ডেকাক দুদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰুিছে ।

শ্ৰীনগৰত ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ অক্টেভ ফেষ্টিভেল অৱ্ নৰ্থ ইষ্ট মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী সতপাল মহাৰাজে এই মহোৎসৱৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৮ খন ৰাজ্যৰ শিল্পীসকলে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ভিতৰত আছে অসম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মিজোৰাম, মণিপুৰ আৰু ছিকিম । চাওক ফটো-