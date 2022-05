শোণিতপুৰৰ বৰছলা বিধানসভা সমষ্টিৰ এক অঞ্চলত প্ৰায় দুই শতাধিক লোক বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱাত অঞ্চলটোত হাঁহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে (People Suffer Food Poisoning After Attending Wedding Feast) ৷ বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সম্প্ৰতি ১১০ গৰাকী হৈছে । ভালেসংখ্যক লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৷

অসম আৰক্ষীৰ "ৰাইড অফ প্ৰাইড" মটৰ চাইকেল ৰেলীয়ে বুধবাৰে বিহপুৰীয়া সমষ্টিত প্ৰবেশ কৰে ৷ বিহপুৰীয়াৰ লগতে লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথতো বিপুল আদৰণি জনোৱা হয় এই ৰেলীক ৷ ৭ মে'ত এই ৰেলী গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব । ১০ মে'ত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসম আৰক্ষীক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হৈ Presidents Colour প্ৰদান কৰিব ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত নৰনাৰায়ণ সেতুৰ ওপৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দলঙৰ ওপৰত ৰৈ থকা বাহনত এখন ট্ৰাকে খুন্দিওৱাৰ ফলত শিশু সহ ৫ জনকৈ লোক গুৰুতৰ ভাবে আহত হৈছে (Road accident in Bangaigaon) ৷ আহত সকলক সংকটজনক অৱস্থাত গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ ৷

বাৰিষা আৰম্ভ নৌহওঁতেই অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত সৃষ্টি হোৱা বতৰৰ লক্ষ্যনীয় পৰিৱৰ্তনে ইয়াৰ কৃষক সমাজক সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে(Impact of Climate Change on Agriculture) । আগতীয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাৰ পথাৰত সৃষ্টি কৰা আবতৰীয়া বানৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কৃষিকৰ্মৰ মূল সময়ত খৰাং পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে(Climate Impacts in the Northeast) ।

ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকৰ অভাৱ । ৰাজ্যৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত অধ্যাপকৰ ৩১৯ টা পদ আৰু কর্মচাৰীৰ ৯৭৭ টা পদ খালী হৈ আছে । ৰাজ্যৰ কলেজসমূহত ৯৩৫ টা অধ্যাপক পদ, ২৩ টা গ্ৰন্থাগাৰিক আৰু ৯৫৬ টা কৰ্মচাৰীৰ পদ খালী হৈ আছে । প্ৰাদেশীকৃত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত ২৪৪২ টা বিষয় শিক্ষকৰ পদ, ৬৯১৮ টা সহকাৰী শিক্ষকৰ, ১১৫৬ টা কনিষ্ঠ সহায়ক আৰু ২৮০৬ টা চতুর্থবৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পদ খালী হৈ থকাৰ বিপৰীতে উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ২৭৫৮টা আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ৭২৪২ টা শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে (Vacancy in Assam education department)।

শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত দুই হানি ট্ৰেপাৰ-দিপাঙ্কৰ দাস আৰু অমৰদ্বীপ দাস(Sivasagar Police nab two in honey trap racket) । পলাতক হৈ আছে চাবিনা বেগম আৰু ৰুবুল আলি ৷ এজন যুৱকৰ অশ্লীল ভিডিঅ’ বনাই ধন সৰকাইছিল চক্ৰটোৱে ।

মৰিয়নিত সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা ৷ মৰিয়নিৰ ভোগদৈ নদীত গা -ধুবলৈ গৈ সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দুই কিশোৰ (two boys missing River wave at Mariani) ৷

প্ৰশাসনৰ অভিযান চলিল একাংশ ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ৷ আইন অমান্য কৰি ব্যৱসায় চলাই নিয়াৰ অভিযোগত অস্থায়ীভাৱে তলা ওলমোৱা হ’ল ‘ডমিন'জ’ আৰু ‘কে এফ চি’ নামৰ দুখনকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত (Administration seals Domino's and KFC)৷

টাউন এণ্ড কান্ট্ৰি প্লেনিং (Town and country planning) আইন, 1959 (সংশোধিত)ৰ অধীনত 1962 চনত গঠন কৰা হৈছিল গুৱাহাটী উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ । 2001 চনৰ পিছত তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষক বেছ শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তোলা হৈছিল । কিন্তু বি জে পি চৰকাৰৰ প্ৰায় ছয়বছৰীয়া কাৰ্যকালত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই কোনো নতুন প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা দূৰৈৰ কথা কোনো পৰিকল্পনা কৰিব নোৱাৰিলে(GMDA has not been able to start any new project) ৷

নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙত মেলিছে চিৰাল ফাঁট (Jorhat Majuli Bridge has cracked) ৷ মাজুলীবাসীৰ বহু প্ৰত্যাশিত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙখনক লৈ এতিয়া চিন্তিত মাজুলীবাসী ৷ যাৰ বাবে দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ অন্তত বৰ্তমান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৷ কাৰিকৰী দলে নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা দলঙৰ 12 টা খুঁটাৰ বহন ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰাৰ অন্ততহে পুনৰ দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা (ৰাজ্যিক) প্ৰশান্ত শইকীয়াই ৷