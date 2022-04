আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেন আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ মাজত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰ্চুৱেল বৈঠক(PM Modi to hold virtual interaction with US President) ৷ মোডী-বাইডেনে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰায় শেষৰ পৰ্যায়, জলবায়ু সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা, বিশ্ব অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰা, ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰত নিৰাপত্তা, গণতন্ত্ৰ আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ বাবে এক মুক্ত, সুনিৰ্দিষ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা বৰ্তাই ৰখাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিব বুলি দেওবাৰে সদৰি কৰিছে হোৱাইট হাউচৰ প্ৰেছ সচিব জেন পাচাকীয়ে ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যখনৰ 58 টা গ্ৰাম্য উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বজাৰ এলেকাত সৌৰ শক্তি চালিত বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত(Tripura Govt to install more than 15k solar lights) লৈছে চৰকাৰে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

বৰপেটাত দুদিনত দুখনকৈ এনফিল্ড বুলেট লৈ উধাও চোৰ ৷ অবশেষত বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই মটৰ চাইকেল চোৰ ৷ চোৰ দুটাৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুখনকৈ চুৰি হোৱা এনফিল্ড বুলেট(Barpeta Police arrested two thieves with bikes) ৷

দুৱাৰ দলিত হেঁপাৰ ৰঙালী (Rangali bihu in Assam) ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে চহা কৃষকৰ ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে আপোন গৰু হালৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৰাপাট আৰু তৰাৰ পঘা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ একাংশ কৃষক (Farmers are busy making pagaha for rangali bihu) ৷ চাওক আমাৰ এই সন্দৰ্ভত এটি প্ৰতিবেদন...

বন্ধন বেংকৰ পৰা তিনি লক্ষাধিক টকা চুৰি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ’ল চোৰ (One arrested after looting bank in Golaghat) ৷ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত চোৰে ক’লে 'No Comment' ৷

দেওবাৰে মহানগৰীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ৰজত কমল বঁটা বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ 'আনু ৰোৱাড'ৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী (Rajat Kamal Award winning film 'Anu Ruwad') ৷ ধৰ্মীয় গোৰামী, অন্ধবিশ্বাস তথা ডাইনী হত্যাৰ দৰে প্ৰাসংগিক, অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত আধাৰিত ৬৭তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত মিচিং ভাষাৰ ছবিখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় ৷

চৰকাৰৰ মুখলৈ বাট নাচাই হাতে-হাতে কোৰ লৈ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ওলাই আহিল সাধাৰণ ৰাইজ ৷ দেওবাৰে বিধ্বস্ত গোৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ মাইনাওফুৰী চুবুৰীৰ মুখ্য পথটো নিৰ্মাণ কৰিলে গাঁৱৰ ৰাইজে (Road making by public in Tamulpur) ৷

ব’হাগৰ দুদিন আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব’হাগৰ শেষৰ লৈকে বিহু মঞ্চ কঁপাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ (Singer Neel Akash ready for bihu programme) ৷ বৰ্তমান আখৰাস্থলীত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নীল আকাশৰ লগতে তেওঁৰ কলা কুশলী সকলো ৷

গুৱাহাটীত মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ বিভিন্ন আঁচনি সম্পৰ্কীয় মাণ্ডলিক বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী (Union minister Smriti Irani in Guwahati)। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আঠখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিৰ অংশ গ্ৰহণ । বিগত ৩ বছৰত সমগ্ৰ দেশৰ অ'মেন হেল্পলাইনৰ সহযোগত ৭০ লাখ মহিলাই ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন সহায়-সুবিধা লাভ কৰিছে । এনেধৰণৰ আৰু ৩০০ টা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হ'ব ।

হোজাইত আয়োজন কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ এক দলীয় সভাত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমত দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী ভাষাটোক বাধ্যতামূলক (Hindi being compulsory subject) কৰা সন্দৰ্ভটো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ।