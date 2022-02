বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ চেষ্টা চিপিআই(এম) দলৰ । আগৰতলাত চিপিআই(এম) দলৰ বিশাল জন সমাৱেশ (CPIM public meeting in Tripura)। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সৰকাৰসহ দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ অংশগ্ৰহণ । বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বাঁওপন্থী নেতাসকল ।

ইউক্ৰেইনৰ সংকটক লৈ ভাৰত-আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আলোচনা (Russia-Ukraine crisis) ৷ ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ বাবে ভাৰতক সংগী হিচাপে বিচাৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৷

ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত বায়ুসেনা আৰু মিছাইলৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতে ইউক্ৰেইনে ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া দেশখনৰ সৈতে সকলো কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিছে (Ukraine cuts all diplomatic ties with Russia) ৷ দেশখনৰ সামৰিক বাহিনীয়ে এতিয়াও যুঁজি আছে যদিও ইউক্ৰেইনৰ কৰ্তৃপক্ষই দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে (Ukrainian authority asks citizens to come out for defense ) ৷

গুৱাহাটীত ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল Mr and Mrs Assam 2022 ৰ Body Building and Fitness Championship ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি তিনিচুকীয়া জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা 7 গৰাকী খেলুৱৈক বুধবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা বডী বিল্ডিং আৰু ফিটনেছ এছ’চিয়েচনৰ তৰফৰ পৰা সন্মান জনোৱা হয় ৷

ৰেল বিভাগে ব্যৱসায়ীক লীজত দিয়া গুৱাহাটীৰ ৰেল বিভাগৰ মাটিখিনি (Guwahati railway land leasing to corporates)ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনলৈ আনিবৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে । প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া চাই ৰাজ্য চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব । বৃহস্পতিবাৰে এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰি কৰে ৷

গোৰেশ্বৰৰ ৰাম গাঁৱত অঘটন ৷ বিয়াৰ এদিন পূৰ্বে অতি ৰহস্যজনকভাৱে আত্মহত্যা কন্যাৰ (Bride commits suicide on wedding day) ৷ কন্যাৰ আত্মহত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দৰা ৷

বৃহস্পতিবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰি (Karbi Anglong DC organaize press conference) ডিফু নিৰ্বাচনী জিলাৰ অন্তৰ্গত হাওৰাঘাট আৰু ডিফু বিধান সভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সংশোধিত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে (Revised voter list released) ৷

বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে ভূপেন কুমাৰ বৰা (Congress leader Bhupen kumar Borah) ৰ নেতৃত্বত এখন পূৰ্ণাংগ কমিটী ঘোষণা কৰিছে ৷ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ অনুমোদন ক্ৰমে সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপালে জাৰি কৰা এক জাননী যোগে এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছে ৷

জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক (Assam CM meeting with information and pubic relation department) । তথ্য আৰু জনসংযোগ, পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ যুটীয়া পদক্ষেপৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ অসম তথ্য কেন্দ্ৰক অধিক সক্ৰিয় তথ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে বিকশিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ ।

বৃহস্পতিবাৰে বাংলাদেশ আৰু অসমৰ মাজত নদী পথেৰে বাণিজ্যৰ দিশটো অধিক সুচল কৰাৰ লক্ষ্যৰে বাংলাদেশৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ড৹ মহম্মদ হাছান মামুদ আৰু অসমৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপস্থিতিত ভাৰত-বাংলাদেশ বাণিজ্য প'ৰ্টেল মুকলি কৰা হয় (India Bangladesh trade portal launched in Guwahati) ৷