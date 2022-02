ৰাজ্যত ক’ভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে সংহাৰ(covid Situation in Assam) ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যত ক’ভিডৰ ফলত 18 জনলৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যত ক’ভিডৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 6,499 গৰাকী ৷

বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ সবাটোকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা তথা দেশৰ ৰাজনীতিৰো অন্য এক উদিত সূৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ এখন বহু চৰ্চিত বৈঠক (Famous meeting of Raga and Himanta ) ৷ পুনৰ চৰ্চাত আহিছে এই পুৰণি বৈঠক ৷ পঢ়ো আহক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

এটা মৃত ম'হে এতিয়া বিবুদ্ধিত পেলাইছে বুঢ়াচাপৰিৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ কৰ্তৃপক্ষক (Confusion over dead buffalo in Bura Chapari) । বিশেষ ম'হটো প্ৰকৃততে বনৰীয়া নে ঘৰচীয়া খুঁটিৰ ম'হ তাকলৈ সন্দিহান হৈছে কৰ্তৃপক্ষ ।

উত্তৰাখণ্ডত কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ মুকলি (Congress manifesto in Uttarakhand) অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা পিছতে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কয়, ৰাজ্যখনত লাভ কৰা সঁহাৰিত তেও অভিভূত হৈ পৰিছে আৰু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব । তেওঁ এদিন পূৰ্বে দেশৰ বিত্ত মন্ত্ৰীয়ে দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেটক তেওঁৰ দলে কৰা সমালোচনাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ দল-সংগঠনক চান্দা সংস্কৃতি বন্ধ কৰাৰ কথা কোৱাৰ লগতে চান্দা সংস্কৃতিৰ ওপৰত বিশেষ আইন অনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল (Forceful Donation Culture Now A Criminal Offence_CM) । ইয়াৰ পাছতে বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ত বীৰ লাচিত সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শৃংখল চলিহা উপস্থিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে, ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি চান্দা বিজেপিয়ে সংগ্ৰহ কৰে (Forceful donation culture)।

বুধবাৰে লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত হোৱা বিতৰ্কত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমে বক্তব্য ৰাখিব (Motion of thanks to the President's address) ৷ বিৰোধী দলৰ বাবে বান্ধি দিয়া সময়ৰ এক ঘন্টা দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দলক ৷

লোক নির্মাণ (গৃহ) বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে বিভিন্ন মূলধন আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প সম্পর্কীয় পৰ্যালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (CMs review on various capital infrastructure projects)। ৩৭টা সংমণ্ডলক শক্তিশালী কৰা আৰু ইয়াৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিটো সংমণ্ডলত ব্যক্তিগত আৰ্কিটেক্টক সুবিধা প্ৰদানেৰে নতুন আৰ্কিটেক্ট পদ সৃষ্টি কৰা হ’ব। চাহ বাগিচাত নিৰ্মাণ কৰা ৮৪খন আদর্শ হাইস্কুল এপ্ৰিলৰ মাজভাগত উদ্বোধন কৰা হ'ব ।

চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত অৰুণাচলৰ যুৱক মিৰাম টেৰণক বৈদ্যুতিক শ্বক দিয়া হৈছিল ৷ এনে বহু শিহঁৰণকাৰী ঘটনাৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতক ক’লে মিৰাণ টেৰণে (Kidnapped Arunachal boy Miran Teron) ৷

দেশৰ ৰে'ল বিভাগটোক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ লোৱা চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰক সৰ্বত্ৰে সমালোচনা কৰি থকা হৈছে । ইয়াৰ মাজতে দেশৰ অন্যতম প্ৰথম ৰে'লপথ ডিব্ৰু-ডাঙৰী ৰে'লপথত বিগত প্ৰায় ৫ বছৰ ধৰি ৰে'লসেৱা বন্ধ হৈ পৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা । ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ স্মৃতি বিজড়িত চীন সীমাৰ অন্তিম ৰে'লপথত যাত্ৰীৰ অভাৱৰ অজুহাত দি ৰে'ল বিভাগে বিগত ৫ বছৰ ধৰি ৰে'ল সেৱা অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি থৈছে । কিন্তু ঐতিহাসিক পথচোৱাত ৰে'ল সেৱা স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশ লংডিং জিলাত পথ নির্মাণত জড়িত তিনিগৰাকী লোকক অপহৰণ কৰে NSCN(Y-K) উগ্ৰপন্থী সংগঠনে (Road construction employees kidnapped in Arunachal)। অপহৃত তিনিজনৰ এজন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ হীৰেণ কোঁচ ৷