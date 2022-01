বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 78,840 গৰাকী লোক (New covid cases in India) ৷ শনিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷

ৰাজ্যত হ্ৰাস পোৱা নাই কৰ’ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা (Corona Cases increase day by day in Assam) ৷ বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত নতুনকৈ 5580 গৰাকী লোক কৰ’ণাত আক্ৰান্ত (5580 people newly tested Covid positive in Assam) হৈছে ৷ আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই কৰ’ণাৰ তৃতীয় প্ৰবাহ অ’মিক্ৰণৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ সৰ্বমুঠ আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 12.16 শতাংশ ৷

ফোন টেপিং সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য়ৰ বিপৰীতে সৰৱ হৈ পৰিল নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা (MLA Jayanta Malla Baruah react on phone tapping issue) ৷ নলবাৰী চহৰস্থিত শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ICU কক্ষৰ উদ্বোধন (ICU beds inaugurated at Swahid Mukunda Kakati Civil Hospital) কৰাৰ পাচতেই ফোন টেপিঙৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰসহ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী (Weapons including explosives recovered) ৷ কাৰ্বি পাহাৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাৰ বাবে এক ভয়ঙ্কৰ কুটাঘাতৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল কাৰ্বি আংলং ৷ দুই পাৰ্বত্য জিলাৰ ছটাকৈ উগ্ৰপন্থী সংগঠনে চৰকাৰৰ সৈতে শান্তিচুক্তিৰ জৰিয়তে মূল সূঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়তে পুণৰ এই বৃহৎ পৰিমানৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷

গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পতাকা উত্তোলন(National Flag Hoisting), সন্মানীয় অতিথিৰ ভাষণ(Speech by the Guest of Honour) আৰু আনুষ্ঠানিক পেৰেড(Ceremonial parade)ৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব । সাংস্কৃতিক কার্যসূচী, পুৰস্কাৰ বিতৰণ আদি অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা। পেৰেডত স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জড়িত কৰাত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা । ৰাজ্যিক পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ১,০০০ লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব । সেইদৰে জিলা পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ৫০০জনক আৰু অন্য পর্যায়ৰ কাৰ্যসূচীত সৰ্বাধিক ২০০জনক অনুমতি দিয়া হৈছে (New SOP for Republic Day celebrations) ।

কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বিশেষ আলোচনা সভা (APCC interaction with civil society activities, Prominent intellectuals) । মেঘালয়ক নিজৰ খেয়ালখুচিত মাটি এৰি দিয়াৰ অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক ধিক্কাৰ বুদ্ধিজীৱী, আইনজ্ঞ, লিখক সমাজৰ । অসম চৰকাৰৰ এই আত্মসমৰ্পণ কোনো কাৰণতে অসমৰ ৰাইজে মানি নলয় ।

ছাত্ৰনেতাক আৰক্ষীয়ে গুলীয়াই আহত কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত (Student leader shot by police in Nagaon) ৷ কেইজনমান যুৱকক মাৰপিট কৰাৰ কাৰণ সুধিবলৈ গৈ ছাত্ৰজন আৰক্ষীৰ গুলীৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ল বুলি জানিবলৈ দিছে কীৰ্তিকমল বৰা নামৰ গুলিবিদ্ধ ছাত্ৰজনে ৷ ইফালে আৰক্ষীৰ মতে সুৰাসক্ত আছিল কীৰ্তিকমল ৷

সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয়ভাৱে আৰু সাংবিধানিক বিধি-নিৰ্দেশনা অনুসৰণ নকৰাকৈ অসমৰ মাটি মেঘালয়ৰ সৈতে ভগাই ল'বলৈ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী তুলি শণিবাৰে গুৱাহাটীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Congress protests against transfer of Assam land to Meghalaya)৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন পক্ষৰ ওচৰ আপত্তিৰ শুনানী গ্ৰহণ কৰা হয় (Hearing on GMC plans to ward extention)। শুনানীত বি জে পি, কংগ্ৰেছ, অগপ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে ।

ৰাজ্যসভাত বৰ্তমানে কংগ্ৰেছৰ হাতত থকা দুখন আসন আৰু এটা মাহৰ পিছতে খালি হ’ব ৷ বিৰোধী পক্ষই সমিলমিলেৰে যদি ইয়াৰে অন্ততঃ এখন আসনত নিজা প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰাই পঠিয়াব খোজে, তেন্তে প্ৰয়োজন হ’ব ৪২ টা ভোটৰ, যিটো আজিৰ তাৰিখত বিৰোধীৰ হাতত আছে ৷ সেয়েহে এতিয়া পুনৰ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওচৰ চপাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ আৰু শতিকা প্ৰাচীন কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত (Congress AIUDF alliance for Rajya Sabha election) ৷