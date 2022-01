অসম মেঘালয়ৰ ছটা বিবদমান (Disputed areas in Assam Meghalaya border) এলেকা সন্দৰ্ভত দিল্লীয়ে মীমাংসাৰ মোহৰ মৰালৈ অপেক্ষা কৰিছে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৷ এই পদক্ষেপৰ সময়তে আছুকে ধৰি পাঁচটা জাতীয় আৰু জনজাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই বিবাদমান এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবেদন (AASU to visit Assam Meghalaya's disputed border areas) । সবিশেষ জানো আহক ৷

আমগুৰিত 27 জানুৱাৰীৰ পৰা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব মে-ডাম-মে-ফী ৷ এই অনুষ্ঠানতেই টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনলৈ আগবঢ়োৱা হ'ব বীৰ পাংৰাও বঁটা (Minister Jogen Mohan nomitated for Bir Pangrao Award) ৷ শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠানটোৰ লাইখুঁটা স্থাপন কৰা হয় ৷

গুৱাহাটী ন্যায়ালয়ত শুকুৰবাৰে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকাকত প্ৰত্যাহাৰ সন্দৰ্ভত এক শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় (HC Hearing on excluding language paper in APSC) ৷ অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ভাষা বিষয়ক প্ৰশ্নকাকত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্পৰ্কত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তৰিছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত গোচৰ ৷

মাতৃ-পিতৃ হ’ল বলীউডৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু নিক জ’নাছ ৷ দম্পতীটোৱে নিজৰ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ছাৰ’গেছীৰ জৰিয়তে এই সুখ অৰ্জন কৰা বুলি (Priyanka-Nick Jonas welcome a baby via surrogacy) অনুৰাগীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰে ৷ প্ৰিয়ংকা-নিকে পৰিয়ালৰ নৱাগত সদস্যগৰাকীৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচৰাও দেখা গৈছিল ৷ অনুৰাগীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকক শুভকামনা জনাইছিল ৷

১৯৯৮ চনতে গুজৰাটৰ সৌৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অসমৰ শিলচৰলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইষ্ট-ৱেষ্ট কৰিড'ৰৰ কাম (East–West Corridor Project) ৷ কিন্তু দুটা দশক উকলি যোৱাৰ পিছতো আজিকোপতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল এই পথচোৱা ৷ যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষুন্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় (Why did the East-West corridor remain incomplete ?) ৷

পদ্মশ্ৰী উদ্ধৱ ভৰালীক প্ৰেৰণ কৰা হ’ল কাৰাগাৰলৈ (Uddhab Bharali sent to judicial custody) ৷ নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত অভিযুক্ত উদ্ভাৱকগৰাকীৰ জামিন আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰাৰ পিছতে প্ৰশস্ত হৈ পৰিছিল জেল যাত্ৰাৰ পথ ৷

গুৱাহাটীত ক’ভিডে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Covid cases worrying rise in Guwahati)। ভোগালী বিহুৰ পিছতে মঙ্গলবাৰে গুৱাহাটীৰ গীতানগৰত থকা গুৰুকুল গ্ৰামাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলক কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কন্টেইনমেন্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শুক্ৰবাৰে মালিগাঁৱত থকা অম্বিকাগিৰী ছোৱালী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলখনকো কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে কন্টেইনমেন্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে (Ambikagiri girls HS School declared containment zone) ৷

সুদীৰ্ঘ ৭৬ বছৰৰ মূৰত অৰুণাচল প্ৰদেশত উদ্ধাৰ কৰা হ’ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ আমেৰিকা যুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা ব্যবহৃত হোৱা এখন যুদ্ধ বিমানৰ (wreckage of a WWII aircraft traced in Arunachal Pradesh) । এই চি ৪৬ (C 46) যুদ্ধ বিমানখন ১৯৪৫ চনৰ ১৬ জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰত-বাৰ্মা সীমান্তৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল । আমেৰিকাৰ নাগৰিক আৰু গৱেষক ক্লেটন কুল্ছৰ নেতৃত্বত আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্থানীয় লিচু সম্প্ৰদায়ৰ চিকাৰী সকলৰ বহু মাহ জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ১৯ তাৰিখে নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত এই যুদ্ধ বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।

ত্ৰিপুৰাত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ মাজতে শনিবাৰে ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হ'ব মহা লোক আদালত (Lok Adalat in Tripura on January 22)। ৬৬ খন বিচাৰপীঠত মুঠ ১৯,৪০৫ টা গোচৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব । সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব ক'ভিড বিধি ।

ফাঁচী বজাৰৰ হেমবৰুৱা পথৰ চেম্বাৰ ৰোড সংলগ্ন তিনিআলিটো মহাৰাজা অগ্ৰসেন চৌক নামেৰে নামাকৰণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আগৰৱালা সভাই । কিন্তু বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত আপত্তি দিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে (Guwahati Agarwal sabha proposal rejected by GMC)। ১০০ৰো অধিক লোকে এই ক্ষেত্ৰত আপত্তি দৰ্শাইছিল ।