দেশত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আজি বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM to meet all state CM's) । মহাৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিমবংগ, দিল্লী, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, উত্তৰ প্ৰদেশ, কেৰালা আৰু গুজৰাটত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে । দেশত ক'ভিডৰ দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ ১১.০৫ শতাংশ ।

আজি উৰুকা ৷ বছৰেকৰ বিহুটিত এসাঁজ লগে-ভাগে খোৱাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷ কলিয়াবৰৰ চুলুং বজাৰত পুৱতি নিশাৰে পৰা পছন্দৰ মাছ বিচাৰি ভিৰ কৰিছেহি গ্ৰাহকে ৷ বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে চিতল, ৰৌ, ভকুৱা আদি বিভিন্ন মাছেৰে (Uruka Fish market at Sulung Bazar Kaliabor) ৷

মণিপুৰত অব্যাহত আছে প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা (Manipur Pre Poll Violence) ৷ বুধবাৰে পুনৰ ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনীকেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ দুগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ঘটে বিস্ফোৰণ ৷ দুটাকৈ শক্তিশালী আইইডি-ৰ বিস্ফোৰণ (IED exploded in front of the residence of Congress leader) ৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, যদিও সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হয় ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,62,212 গৰাকী লোক (India reports 1,62,212 new covid cases in last 24 hours) ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য (Covid 19 update in India) ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 3.08 শতাংশ ৷

বুধবাৰে পাঞ্জাবাৰীস্থিত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত 130 গৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ অনুকম্পামূলক চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ নিয়মীয়া পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় (4th grade worker gets appointment) ৷

শেহতীয়াকৈ নলবাৰী জিলাত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে (Covid cases increase in Nalbari)। জিলা প্ৰশাসনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা, থিয়েটাৰ আদি বাতিল প্ৰশাসনৰ । ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ২০০ জন লোকক উপস্থিত থকাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান ।

ৰাজ্যৰ চৌপাশে এতিয়া ভোগালীৰ উছাহ ৷ ভাগে ভাগে সকলো ব্যস্ত মেজি-ভেলাঘৰ সজাত আৰু চিৰা-পিঠা বনোৱাত ৷ সকলোৰে মনত অপাৰ আনন্দ(Bhogali Bihu celebration in Assam)৷ কিন্তু অসমৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনত নাই ভোগালীৰ কোনো ৰং, কোনো আনন্দ ৷ বিগত 24 বছৰে ভোগালী বিহু আৰু উৰুকা পালন কৰা হোৱা নাই গাঁওখনত (People do not celebrate Bhogali Bihu in Kekerikuchi)৷ ভোগালী বিহু কেনেকৈ পালন কৰা হয় সেয়া স্বচক্ষে দেখা নাই এই গাঁওখনৰ শিশুবোৰেও ৷ ভোগালী মানে কেৱল চকুলোৰ বন্যা এওঁলোকৰ বাবে ৷ চাওক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Himanta Biswa Sarma alleges Congress for PMs security breach) ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড আৰু পাঞ্জাৱ চৰকাৰ উভয়ে মিলি কৰিছিল ৷

বিশ্বজুৰি অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Omicron cases in World)। কিন্তু প্ৰায় দুবছৰ ধৰি, লাখ লাখ লোকে ZOE COVID Study app ত দৈনিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন দাখিল কৰি আহিছে । যাৰ দ্বাৰা মহামাৰীটো সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য উদঘাটন কৰা হৈছে । বিশেষকৈ এপৰ জৰিয়তে দাখিল কৰা ৪৮০ নিযুত প্ৰতিবেদনে দেখুৱাইছে যে যিহেতু ভাইৰাছটো পৰিৱৰ্তন হৈছে, সেয়েহে ইয়াৰ ফলত হোৱা লক্ষণবোৰো বেলেগ হৈছে ।

জনতা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam Government cabinet meeting in Dispur) ৷ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ পৰা ধান ক্ৰয়লৈকে বহুক্ষেত্ৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ১৯ জানুৱাৰীত পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ডিমা হাচাওত ৷ (Assam Government next cabinet meeting in Dima Hassao)৷