বিশ্বনাথ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Encounter at Biswanath) ৷ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ মাফিয়া (Drugs Peddler injured in Police Encounter at Biswanath) সুজল ভূঞা ওৰফে শিৱা ভূঞা ৷ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ সুজল ভূঞাক ৷

বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত 1167 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত ৷ ইয়াৰ ভিতৰত কামৰূপ(ম) ত মুঠ 517 জন লোক আক্ৰান্ত ভাইৰাছবিধত ৷ ইতিমধ্যে 98.22 শতাংশ লোকে ক'ভিড 19 ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে বুলি টুইটাৰযোগে জনায় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই (Covid 19 updates of assam) ৷

'মোৰ দেশৰ কবিতা’ ৰে মুখৰিত অসম গ্ৰন্থমেলা (Poet Conference at Assam Book Fair Guwahati) ৷ আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰে সংগতি ৰাখি শুকুৰবাৰে গ্ৰন্থমেলাত অনুষ্ঠিত হয় কবি সন্মিলন ৷ বিপৰীতে আন প্ৰকাশনৰ গ্ৰন্থ নিজৰ নামত ছপাই বিক্ৰী কৰা কলকতাৰ বিপণীত লাগিল তলা ৷

শুকুৰবাৰে অসমত জাৰি কৰা হ’ল নতুন SOP (New SOP in Assam) ৷ কি কি আছে চৰকাৰী এই নতুন SOP ত ? কি নিয়ম বাহাল থাকিব বা কি নিয়ম কঠোৰ কৰা হৈছে ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত...

শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা হ’ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ সময়সূচী (Assam HSLC exam 2022)। ১৫ মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা সামৰণি পৰিব ৩১মাৰ্চত ৷



নিজস্ব ৰাজহ সংগ্ৰহত গুৰুত্ব দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত সংগ্রহ কৰিছে অভিলেখ সংখ্যক আবকাৰী ৰাজহ (Exise revenue touches record number In Assam) । ডিচেম্বৰ মাহত সর্বাধিক ২০১.১২ কোটি টকা আবকাৰী ৰাজহ সংগ্রহ হৈছে । ১০ ডিচেম্বৰৰ পৰা সুৰাৰ মূল্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । দাম বৃদ্ধিয়েও ৰাজহ বৃদ্ধিত অৰিহণা যােগাইছে ।

দুৱাৰডলিত ৰৈ থকা ভোগালী বিহুক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ পুনৰ গা কৰি উঠিছে কাল কৰ’ণা ৷ তাৰ মাজতে ক’ৰণাৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট অ’মিক্ৰণে কেউফালে সৃষ্টি কৰিছে ত্ৰাসৰ ৷ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰিলে নতুন SOP (New SOP in Assam) ৷ এই নতুন এছ অ’ পিয়ে ভোগালীৰ আনন্দত পেলাব নিশ্চিত প্ৰভাৱ ৷

ক’ভিড পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে শোণিতপুৰৰ জিলাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ (Himanta Biswa Sarma announces new SOP) । শোণিতপুৰ জিলাত বিগত 7 দিনত ক’ভিড-১৯ ত আক্ৰান্ত হৈছে 72 জন লোক ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰাপত্তাজনিত ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তিনিজনীয় তদন্তকাৰী দল উপস্থিত পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰত । ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি ১৪ গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে চমন জাৰি দলটোৰ (MHA panel summons 14 top officials)। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰলৈকে স্থগিত ৰাখিছে বিষয়টোৰ শুনানি ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে বৰপেটা চহৰ উন্নয়নৰ বাবে আৱন্টন দিছিল ১০০ কোটি টকা (Sonwal governments allotment of 100 crore to Barpeta) ৷ কিন্তু, এই ধনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত কোনো উত্তৰ নাপাই এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰিছে উত্তৰ (AASU on 100 crore allotment to Barpeta) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷