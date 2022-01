নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কোনো এখন ৰাজ্যলৈ ৰাজনৈতিক নেতা-পালিনেতাৰ সোঁত বোৱাতো যেন নিত্য নৈমিত্তিক পৰিঘটনা ৷ মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী (PM Modi to visit Tripura on 4th January) ৷ ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্যখন পৰিভ্ৰমণ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে (Abhishek Banerjee's Tripura visit) ৷

মঙলবাৰে ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ আহিব (PM Modi to visit Tripura and Manipur Today) দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা (Security beefed up in Tripura ahead of PM Modi's visit) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া স্থান পৰিদৰ্শন কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বুজ লয় ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিব কুমাৰ আলোক আৰু ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভি এছ যাদৱে ৷

আজি বহু প্ৰতীক্ষিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (Cotton University polling today) ৷ প্ৰায় 5,500 গৰাকী কটনিয়ানে নিৰ্ণয় কৰিব ১৬ টা বিভাগৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে দুজন ক’ৰ্ট মেম্বাৰৰ ভাগ্য ।

আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত (SP's conference in Dibdrugarh) আৰক্ষীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, অসমত কোনো ব্যক্তিৰ বাবে ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব (Himanta Biswa Sarma on PSO) ৷ ৰাজ্যৰ ৩৪ খন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াসহ 94 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত ৷

অসম-মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হয় এখন বৈঠক (Discussion of Assam Meghalaya border issue) ৷ বৈঠকত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ৷ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা সমিতিৰ চৰজমিন তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হয় বৈঠকখনত (An exchange of reports of Regional Committees) ।

নিজৰ অভিনয় শৈলীৰে বিশ্বজুৰি খ্যাতি লাভ আৰু জনপ্ৰিয় হোৱা অসমৰ সু-সন্তান আদিল হুছেইনে International Magazine "Forbes"ত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভূক্ত কৰি দেশবাসীক কৰিলে গৌৰাৱান্বিত ৷ 2021 বৰ্ষক সামৰি ফ'ৰ্বছ-এ প্ৰকাশ কৰা এখন তালিকাত নাম অন্তৰ্ভূক্ত হ’ল আদিল হুছেইনৰ (Adil Hussain in Forbes’ list of outstanding Hindi actors in 2021) ৷

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 'প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা' অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু । প্ৰথমবাৰৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ১১খন পাঠ্যক্ৰমৰ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিলে শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে (Ranoj Pegu inaugurates books in Srimanta Sankardev University) ।

সোমবাৰে সন্ধিয়া ৬.৩০ বজা পৰ্যন্ত ৰাজ্যখনৰ ৯০ হাজাৰৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম পালি ক'ভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰে(Covid vaccination drive for teenager of Assam starts today) । এই সকলো শিক্ষাৰ্থীকে Covaccine প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযান অব্যাহত থাকিব অহা ৯ জানুৱাৰী পৰ্যন্ত ।

মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ বিৰূদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ৰাজ্যজুৰি ৰূপায়ণ কৰিব আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৷ সোমবাৰে এই ঘোষণা কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই (Land grabbing allegation against CM family) ৷

2021 বৰ্ষত বৃহৎ সফলতা ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ (Huge success of Railway Protection Force and Northeast Frontier Railway) ৷ বৰ্ষটোত ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেয়ে বুজন পৰিমানৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে বহুলোকক মানৱ সৰববাহকাৰীৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷