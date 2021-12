প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ কবলত ছিকিম (Heavy Snowfall in Sikkim) ৷ বুধবাৰে ৰাজ্যখনত হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত উত্তৰ ছিকিমৰ লাচুং এলেকাত আৱদ্ধ হৈ পৰে প্ৰায় 300 গৰাকী পৰ্যটক ৷ এই পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰে ভাৰতীয় সেনাই (Army rescue over 300 tourists in Sikkim) ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 1,027 গৰাকী পৰ্যটক পূৱ ছিকিমৰ চীনা সীমান্তৰ সমীপত তুষাৰপাতত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল ৷

নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি মাইক্ৰ’ফাইনেঞ্চৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাৰ অনাদায় ধন আদায়ৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে (Assam Government on Micro finance loan) ৷ মঙলবাৰে চিৰাঙত এই আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে (Finance Minister Ajanta Neog at Chirang) ৷

দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম আৰু অনন্তনাগ জিলাত বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত অব্যাহত আছে গুলীয়াগুলী (Gunfights in Kulgam and Anantnag) । এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীসহ মুঠ ৬ জন সন্ত্ৰাসবাদী ।

মুক্তিৰ পূৰ্বেই দহটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ছবি ব্ৰিজ (Bridge) ৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ ৷ পৰিচালকসহ সকলো কলা-কুশলী ছবিখনক লৈ হৈ পৰিছে আশাবাদী ৷ 4 ফেব্ৰুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে (Bridge will hit the theatre on 4th February) ৷

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত চলিছে নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক গৰম বতাহ (Cotton University Election 2022) ৷ 4 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 2022-23 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ (Cotton University Election will be held on 4th January) । মুঠ 16 টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ৷

ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ৰাজ্যবাসী (Preparations for the Bhogali Bihu in Assam)। ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী মেলা । হোজাইত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে 'অসমী ভোগালী মেলা' (Bhogali Mela in Hojai) ৷

৫০ সংখ্যক ৰাজ্য দিৱসক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা ত্ৰিপুৰাত (50th State Hood day of Tripura)। ৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে ধঁপাত মুক্ত হ'ব ৰাজ্যখনৰ সকলো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠান । পশ্চিম জিলাত ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে বিভিন্ন পদক্ষেপ ।

অহা ৩ আৰু ৪ জানুৱাৰীত দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলন (Assam Police SP Conference in Duliajan) ৷ বুধবাৰে আৰক্ষী অধীক্ষক সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ৷

গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (Gauhati Medical College and Hospital)ত জিনীয় অনুক্ৰমণ পৰীক্ষাগাৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷ ভাইৰ’লজিষ্টসহ যোৰহাটৰ এনইআইএছটি পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত(Health minister Keshab Mahanta)ৰ ৷

বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল বহু প্ৰত্যাশিত অসম গ্ৰন্থমেলা (Assam Book Fair in Guwahati)। অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্রেতা সন্থাই যৌথভাৱে আয়োজন কৰা অসম গ্ৰন্থমেলা উদ্ধোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷