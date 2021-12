চৰকাৰৰ এক কল্য়াণকামী আঁচনি হৈছে নীৰ নিৰ্মল যোজনা আঁচনি (Neer Nirmal Yojana Scheme) ৷ পিছে 2016 চনৰ পৰা এই আঁচনিৰ অধীনত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলে আজিলৈকে লাভ নকৰিলে কোনোধৰণৰ বেতন ৷ সম্প্ৰতি এই আঁচনিত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত (Corruption in Neer Nirmal Yojana Scheme) হৈছে ৷

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণত ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিলে দুই যুৱকক (Two arrested for extortion in Hamren) । হামৰেণৰ কেইবাজনো লোকৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে । ধৃত যুৱক দুজন ক্ৰমে খন তিমুং আৰু জন তিচ' বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

কইনাধৰাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma) আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ বৈঠক । ১৫ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৬ টা বিবদমান এলেকাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব । দুয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবাঢ়ি আহিছে সমস্যা সমাধানৰ বাবে। আজিৰ বৈঠকত কমিটী কেইখনৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় ।



Assam Meghalaya Border issue: বিধানসভাৰ চৌহদত প্ৰতিবাদত বহিল বিধায়িকা নন্দিতা দাস

মেঘালয়ত চামিল হ’ব নােখােজা সীমান্তৰ অসমীয়া লােকক গুলীয়াই মৰাৰ ভাবুকি প্রদান কৰি আহিছে মেঘালয় আৰক্ষী আৰু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে । অব্যাহত আছে সীমান্তত সংঘাত ৷ এই সংঘাত ৰোধৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল বিধায়িকা নন্দিতা দাস (MLA Nandita Das protests in Assam assembly gate) ৷

ৰাজ্যখনৰ ধান খেতিয়কৰ পৰা‌ চৰকাৰীভাৱে ধান ক্ৰয়ৰ অভিযান এইবাৰো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱাৰ পিছত হতাশাত ভুগিছে প্ৰতিগৰাকী খেতিয়কে । যদিও চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলাতেই ধান ক্ৰয়ৰ বাবে কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল এতিয়াও বহু জিলাত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন হোৱা নাই (lack of adequate paddy procurement centre in Assam)।

আকৌ কা’ আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (AASU on CAA protest)৷ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ মিডিয়াম ৱেভ বন্ধ নকৰিবলৈ কেন্দ্ৰক দাবী জনোৱাৰ উপৰিও সিদ্ধান্ত বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে আছুৱে ।

অসম তথা অসম বিৰোধী মন্তব্য কৰাৰ বাবে আমছুক সতৰ্ক কৰি লখিমপুৰত সংগঠনটোৰ পুত্তলিকা দাহ অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ । অসম আন্দোলনৰ বিৰোধিতাৰে আমছুৰ জন্ম হোৱা বুলি অভিহিত কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমছুক নিষিদ্ধ কৰিবলৈও চৰকাৰক দাবী জনায় ।(asomiya yuva mancha demands government to ban the amsu in assam)

এইবাৰ শীত কালত ঠাণ্ডাৰ পৰিমান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই ধাৰনাক নস্যাৎ কৰিছে ৷ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া অধ্যয়নৰ ভিত্তিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ বিজ্ঞানী সুনীত দাসে আগবঢ়াইছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য(Weather forecast of Regional Meteorological Centre Guwahati) ৷

1983 চনত ভাৰতে বিশ্বকাপ জিকাৰ সোৱাদ লৈ বছৰৰ শেষত আহি আছে এখন নতুুন ছবি ‘83’ ৷

অসমৰ পৰা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেটৰ ১৯ বছৰ অনুৰ্ধৰ দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ জীয়ৰীয়ে (Assam girl selected for Indian cricket women team)। ১৯ বছৰ অনুৰ্ধৰ 'বি' দলত স্থান লাভ কৰিছে দৰং জিলাৰ জিন্তি মণি কলিতাই । জিন্তি মণিৰ এই খবৰে গৌৰৱান্বিত কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীক ।