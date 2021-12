জম্মু-কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনাৰ (Encounter In Srinagar) ঘটনা ৷ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ফলত নিহত হৈছে এটা সন্ত্ৰাসবাদী (Unidentified militant killed in Srinagar) ৷ এই অভিযান চলাইছিল আৰক্ষী, সেনা আৰু চিআৰপিএফৰ এটা দলে ৷

অসম বিধানসভাৰ বিগত অধিবেশনত ধ্বনি ভোটৰ মাজেৰে সদনত গৃহীত কৰা হৈছিল বহু চৰ্চিত গো-সুৰক্ষা বিধেয়কখন(Assam Cattle Preservation Act 2021) ৷ বিৰোধী পক্ষই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত সৰ্বমুঠ ৭৬ টা সংশোধনী সদনত দাখিল কৰিছিল আৰু এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিধানসভাৰ বাচনি সমিতি (Select Committee) লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ দাবী তুলিছিল । কিন্তু বিৰোধীৰ এই দাবী সদনত একপ্ৰকাৰে নস্যাৎ কৰি ধ্বনি ভোটৰ মাজেৰে বিধানসভাত বিধেয়কখন গৃহীত কৰা হৈছিল ৷

কলকাতা পৌৰ নিগমৰ ১৪৪ টা ৱাৰ্ডত দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ (Kolkata Municipal Corporation Polls begins) ৷ কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ লগতে ক’ভিড-১৯ প্ৰট’কল মানি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবেলিও দেওবাৰে গোৱা মুক্তি দিৱস পালন কৰা হ'ব (Goa Liberation Day celebration) । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে অংশ ল'ব মুক্তি দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত । কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ প্ৰদূষিত চহৰ (Most Polluted city in the Northeast) লৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী (Guwahati is the most polluted city) ৷ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰৰ তালিকাত আছে আগৰতলা (Agartala is the second most polluted city) ৷ CSE ৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৷

কোকৰাঝাৰত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিআৰৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপন(CM in anniversary celebration of BTR government) ৷ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, বিটিআৰত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাত সক্ষম হৈছে ৷ জানো আহক বিটিআৰৰ বাবে কি কি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ১৭ ডিচেম্বৰৰ ৰাজ্যৰ কেবিনেট সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্রিয়া(Decision made in governments weekly cabinet meeting) । বিদ্যালয়ত অতিথি শিক্ষক নিযুক্তি সন্দৰ্ভত লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা গগৈৰ ৷ চৰকাৰৰ অৱস্থা এতিয়া লাওঁলোৱা-দেওলীয়া বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰী(Land grabbing allegation against CM family)ৰ অভিযোগে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ মুুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত শনিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰাই ৷

৭০ টা বছৰত অসমে মাত্ৰ ১.১ শতাংশ আই এ এছ বিষয়া দেশক দিব পাৰিছে(Number of IAS produced by Assam) । ইয়াৰ বিপৰীতে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু দিল্লীয়ে ১৫.৮ শতাংশ আই এ এছ বিষয়া দেশক দিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডে মিলি মুঠ ১০.৭ শতাংশ আই এ এছ বিষয়া দেশক দিছে । ২০২১বৰ্ষত ঘোষণা কৰা ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা মাত্ৰ ৯ জন পৰীক্ষাৰ্থীহে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ইয়াৰে ৬ জন মণিপুৰৰ, ২জন ত্ৰিপুৰাৰ আৰু এজন অসমৰ । পঢ়ো আহক এই সম্পৰ্কত আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ৷

অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰত ভয়ানক ঘটনা ৷ গুৰুগ্ৰন্থ চাহিবৰ অপমান কৰি ক্ষুব্ধ জনতাৰ হাতত নিহত হ’ল যুৱক (Man lynched at Golden Temple) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷