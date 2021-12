ভাৰতত অ'মিক্ৰণত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই ১০০ ৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে (Omicron cases in India cross the 100 mark)। যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে । আহি থকা নৱবৰ্ষ, বৰদিনকে ধৰি বিভিন্ন উৎসৱত জন সমাৱেশ নোহোৱাকৈ অতি সাধাৰণভাৱে পালন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ভাৰত চৰকাৰে ।

শুকুৰবাৰে চাবুৱাত অসমৰ প্ৰথমখন ক্ৰীড়া বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় (First sports university in Assam) ৷ সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে স্থাপন কৰা হয় বিশ্ববিদ্য়ালয়খনিৰ লাইখুঁটা (Laying of the foundation stone of sports university) ৷

গুৱাহাটী ক্লেফ্ট কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । উজনি অসম-বৰাকতো শিশুৰ ফটা ওঁঠ-তালুৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ (Guwahati Cleft Surgery Mission) মুকলিৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ । শিশুৰ পিতৃ-মাতৃ, চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মিছন স্মাইলৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ওঁঠ-তালুৰ জন্মগত ফাট আঁতৰোৱাৰ বাবে লোৱা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শুকুৰবাৰে দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক(Assam government weekly cabinet meeting)। জানো আহক কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ল এই বৈঠকত ৷

35 বছৰীয়া হ’ল বলীউডৰ অভিনেত্ৰী ৰিছা চড্ডা ৷ আলোচনীত ইণ্টাৰ্ণ হিচাপে কাম কৰি কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা ৰিছা বৰ্তমান বলীউডৰ এগৰাকী সফল অভিনেত্ৰী ৷ 2008 চনত মুক্তি লাভ কৰা "ঐ লাকী লাকী ঐ" ছবিৰ জৰিয়তে অভিনয় জীৱনৰ কেৰিয়াৰৰ পাতনি মেলিছিল ৰিছাই ৷

এছ বি আইৰ ১৬৯ কোটি লৈ পলাল নায়ক (Lumding man escapes with huge SBI debt) ৷ কোন এই নায়ক কেনেকৈ নায়কে পালে 169 কোটি টকা সবিশেষ জানো আহক ৷

20 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন (Winter Session of Assam Assembly) ৷ চাৰিদিনৰ বাবে হ’ব এই অধিৱেশন ৷

বিগত প্ৰায় ৯ বছৰ ধৰি বিকল হৈ আছে মহানগৰীৰ শ্ৰীনগৰ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিৰ চৌহদত থকা শ্ৰীনগৰ পানী যোগান আঁচনি (Srinagar water supply Scheme) ৷ প্ৰায় এক কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এই পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ কিন্তু বিশুদ্ধ পানীহে এটোপালো নাপালে অঞ্চলবাসীয়ে ৷

মহেশ চন্দ্ৰ ভূঞা আৰু নাই ৷ শুকুৰবাৰে পুৱা ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গৰাকীয়ে (Mahesh Chandra Bhuyan passes away) । প্ৰয়াত ভূঞাই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাসায়ন বিভাগত অধ্যাপনা কৰিছিল ৷ লগতে তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন পঞ্জীয়ক (Mahesh chandra Bhuyan was Former Registrar of Gauhati University) হিচাপেও কাম কৰিছিল ।

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সংগঠন) কে চি বেণুগোপালে(AICC General Secretary KC Venugopal in Guwahati) গুৱাহীটীত উপস্থিত হৈ ক’লে, নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ শাসনকালত দেশৰ গণতন্ত্ৰ বিপদাপন্ন হৈছে (Democracy is in danger says KC Venugopal )। মোদীৰ ভুল নীতিৰ বাবে ইন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সামগ্ৰীৰ মুল্যবৃদ্ধি হৈছে ।