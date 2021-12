আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ বাৰাণসী ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয়দিন (PM Modi's second day of Varanasi visit) ৷ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, দেশৰ বিজেপি শাসিত প্ৰায় 12 খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক বৈঠকত মিলিত হ’ব (PM Modi to chair conclave with CMs of BJP ruled states) ৷

কাল কৰ’ণাৰ ত্ৰাসৰ পাচত এইবাৰ আহিছে অ’মিক্ৰণ (New variant of corona virus) ৷ আকৌ এবাৰ শংকিত হৈ পৰিছে মানৱ জাতি ৷ ক’ভিডৰ ত্ৰাসৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ’বলৈ নৌপাওঁতেই অ’মিক্ৰণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য পোৱা গৈছে (First death in Omicron)৷

পিতৃৰ অসাৱধানতাৰ ফল ভোগ কৰিলে সন্তানে ৷ উলুৱনী আৰক্ষী নিৱেশৰ আৱাসত গুলীবিদ্ধ হ'ল(Firing at Kaliabar) এটি 4 বছৰীয়া শিশু ৷ আহত শিশুটি উলুৱনী আৰক্ষী নিৱেশ (Uluani Police Station)ৰ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক তিলক বৰদলৈ পুত্ৰ মনোজ বৰদলৈ ৷ সম্প্ৰতি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত (Tezpur Medical College Hospital) ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহত শিশুটি ৷

ধুবুৰী পৌৰসভাই নিৰ্মাণ কৰি থকা এখন দেৱালক লৈ উত্তেজনা । অভিযোগ অনুসৰি, পৌৰসভাখনে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে পথৰ দাঁতিত নিৰ্মাণ কৰিছে পকী দেৱাল(Allegations of illegal construction) ৷ ফলত পণবন্দী হৈ পৰিছে একাংশ স্থানীয় লোক ৷

টেছলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া এলন মাস্কলৈ "বছৰটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি"ৰ সন্মান আগবঢ়াইছে বিশ্ব বিখ্যাত টাইম আলোচনীয়ে(Time magazine's Person of the Year) । মাস্ক মহাকাশ অন্বেষণ কোম্পানী স্পেচএক্সৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া । শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এলন মাস্ক ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে ০৭/২১ নম্বৰত ৰুজু হৈ থকা গোচৰটোত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাইবুৰ ৰহমানক (ADC Saibur Rahman again arrested by CM vigilance) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈছে চাইবুৰক । কাৰাগাৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাইবুৰক ।

সোমবাৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত বিপিএফৰ এখন বিশাল কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়(Workers Meeting of BPF) ৷ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, পূৰ্বে বিটিচি চৰকাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দি'ব পৰিছিল; কিন্তু এতিয়া এই ক্ষমতাও হেৰুৱালে বৰ্তমানৰ প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰখনে ৷

গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড (Sensational murder in Guwahati) ৷ পিতৃয়ে হত্যা কৰিলে ১৩ বছৰীয়া কন্যাক । বিচনাত কম্বল দি ঢাকি থোৱা অৱস্থাত কিশোৰী গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৷

ফাচীবজাৰৰ কানাড়া বেংকৰ কেইবাজনো গ্ৰাহকক ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা কৰিছিল সুশান্ত বৰুৱাই ৷