সুদীৰ্ঘ 21 বছৰৰ মূৰত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকিল ভাৰতীয় সুন্দৰী ৷ ইজৰাইলত অনুষ্ঠিত Miss Universe প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় চণ্ডীগড়ৰ হৰনাজ সন্ধুৱে (Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021) ৷



PM Modi at Kashi Vishwanath Corridor : 12 গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কাশী বিশ্বনাথ কৰিডৰ মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে

সোমবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীত উপস্থিত হ’ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী ৷ প্ৰায় 339 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা কাশী বিশ্বনাথ ধাম মুকলি (PM Modi at Kashi Vishwanath Corridor) কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীক এই কাৰ্যত সংগ প্ৰদান কৰিব 12 খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ মূৰত দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন (Indian farmers came home after 10 months) ত্ৰিপুৰাৰ দুগৰাকী কৃষকৰ ৷ কৃষক দুগৰাকী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাসিন্দা ৷ সীমান্তত কৃষি কাৰ্য কৰি থকাৰ সময়তে কেনেবাকৈ সীমান্তৰ বেৰ পাৰ হোৱাত দুয়োগৰাকীকে আটক (Two Indian farmers caught by Border Guards of Bangladesh) কৰিছিল বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ৷



আগন্তুক বৰ্ষত দুটা পর্যায়ত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব গুণােৎসৱ

এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত গুণোৎসৱৰ পৰীক্ষা আৰু মূল্যাংকন পদ্ধতি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্ব । ২০২২ চনৰ ৫, ৬ আৰু ৭ এপ্রিলত প্রথম পর্যায় আৰু ২০, ২১ আৰু ২২ এপ্রিলত দ্বিতীয় পর্যায়ত গুণােৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব (Gunatsav to be held in two phases in Assam)।

কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ পঞ্চম দ্বিবাৰ্ষিক অধিবেশনৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে বহু কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, 2024 চনত দেশত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'লে দেশত গণতন্ত্ৰ নাথাকিব আৰু সাংবিধানিক ব্যৱস্থাটো ধ্বংস হৈ যাব ৷ দেশত একদলীয় চৰকাৰ হ'ব আৰু বিজেপিৰ একনায়কত্ববাদ চলিব(BJP attemps to establish dictatorship says akhil Gogoi) ৷

নাহৰৰ দেশত বক্সাৰ এম চি মেৰিকম(Boxer MC Marykom in Dibrugarh university) ৷ নিজৰ সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰ কথা কৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা আগুৱাই যাবলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক প্ৰেৰণা জনালে মেৰিকমে ৷

চৰাইদেউ সাপেখাতীত ডাইনী(Suspicion of Witch in Charaideu)ৰ সন্দেহত ৮০ বছৰীয়া বৃদ্ধাক নিৰ্যাতন ৷ ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৭ জনকৈ লোকক ৷

সোমবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত পুনৰ চাৰিজন লোকৰ দেহত অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰে(4 new Omicron cases in Jaipur) ৷ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰোগীকেইজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলক বিচাৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ৷

কা' বিৰোধী আন্দোলনৰ ৫ গৰাকী শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি(Tributes to five martyrs of anti CAA movement) ৷ এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কা'ৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু চলি থাকিব । কা' বাতিল নোহোৱালৈ আছু ক্ষান্ত নহয় বুলি দেওবাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই (AASU chief adviser Samujjal Kumar bhattacharya on CAA) ।

ডকমকাত অপহৃত ফ’ৰলেন কৰ্মচাৰীক উদ্ধাৰ ৷ আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত অপহৰণকাৰী নিহত(Kidnapper shot dead in Dakmaka) ৷