অচিৰেই ৮৮৭ কোটি টকা ব্যয়ৰে আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেৰ মুঠ ১৭ টা নতুন প্ৰকল্পৰ কাম (Work on 17 projects in Smart City to begin soon in guwahati)৷ এই ১৭ টা প্ৰকল্পৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ উন্নয়ন , গান্ধীমণ্ডপৰ লাইট আৰু চাউণ্ড শ্ব , বিমানবন্দৰত আদৰণী গেট, দ্বীপৰ বিল, গান্ধীমণ্ডপৰ উন্নয়ণ, অশ্বক্লান্ত দেৱালয়, উমানন্দ দেৱালয়, দক্ষিণপাট সত্ৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ বাবে প্ৰকল্প লোৱাৰ উপৰিও, মহানগৰীত এল ই ডি ষ্ট্ৰীট লাইট স্থাপন , integrated traffic management চিষ্টেম, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধণৰ লগতে মুঠ ১৭ টা প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লৈছে ।

শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Dr Himanta Biswa Sarma)ৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় কেবিনেট বৈঠক ৷ কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক (Assam cabinet decision) ত ? সবিশেষ চাওক এই প্ৰতিবেদনত...

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰৰ সমীপত বুধবাৰে হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত জেনেৰেল বিপিন ৰাৱট আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ লগতে আন ১১গৰাকী বীৰ সৈনিকৰ মৃত্যু হয় । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া আটাইকেইজনৰে নশ্বৰ দেহ নতুন দিল্লীলৈ অনা হয় । শুকুৰবাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় শ্বহীদগৰাকীৰ ৷

শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভা(Initiative of Sibsagar Sahitya Sabha)আৰু জিলা বাতৰি কাকত বিতৰক সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত হেমকোষৰ প্ৰণেতা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ 186 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়(186th birth anniversary of Hemchandra Barua to be held)। এই অনুষ্ঠানত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱা উপস্থিত থাকি "অসমীয়া ভাষাৰ ওজা" নামেৰে নামাংকৃত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তিৰ শিলান্যাস কৰে ৷

শুকুৰবাৰে ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস (Swahid Divas celebrate in Assam) ৷ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ দাবী, ‘অথলে যাতে নাযায় শ্বহীদৰ তেজ, ৰূপায়ণ কৰক অসম চুক্তি’ ৷

জামুগুৰিহাটৰ শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটাপ্ৰাপক শিল্পী ভবেন বৰাৰ দেহাৱসান(Artist Bhaben Bora Passes Away) ৷ সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন শিল্পীগৰাকীৰ ৷ ৯২ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ দেহাৱসানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ ৷

উৰা-বাতৰিৰ অন্ত পেলাই অনুষ্কা শৰ্মাই নিশ্চিত কৰিলে বিকী কৌশল আৰু কেটৰিণা কাঈফ হ’ব তেওঁলোকৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া (VicKat will be neighbour to ViruShka) ৷ পূৰ্বেই সামাজিক মাধ্যমত সৰ্বত্ৰ বিয়পি খবৰ ওলাইছিল যে এবছৰীয়া কণমানি ভামিকাৰ সৈতে বিৰাট আৰু অনুষ্কাই বাস কৰা সাগৰৰ পাৰৰ সপোন বিলাসী এপাৰ্টমেন্টতেই নৱ-দম্পতীয়ে এপাৰ্টমেন্ট ভাৰালৈ লৈছে ৷

শুকুৰবাৰে ধুবুৰী বি এন কলেজ আৰক্ষী চকীৰ এটি দলে নাথপাৰা অঞ্চলত অভিযান চলাই(Anti Drugs Mission) বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰসহ(Drugs Seized at Dhubri) এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে(Drug Peddler Arrested by Dhubri Police) ৷

স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্যতম অংশ হিচাপে নিমখ সত্যাগ্ৰহৰ কথা আপুনি নিশ্চয় শুনিছে । কেৰালাৰ এই আন্দোলনে সেই সময়ত সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল । কিন্তু দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰৰ পাছতো আজিলৈ অৱহেলিত হৈ আছে ঐতিহাসিক নিমখ সত্যাগ্ৰহৰ স্থান । স্থানীয় ৰাইজ আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে অতি শীঘ্ৰে সেই স্থান সংৰক্ষণৰ দাবী জনাইছে ।

দিবা-নৈশ(Day Night Football Match) তুমুল প্ৰতিদ্বন্দিতামূলক খেলখনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ স্পৰ্টছ ক্লাৱৰ হৈ দীপেন দৈমাৰীয়ে গ'ল দি নিজ দলক আগবঢ়াই নিয়ে । অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ গুৱাহাটী দলৰ দীপেন দৈমাৰীয়ে খেলত ৪১ মিনিটত এক দীঘলীয়া কিকেৰে বিপক্ষৰ গ'লৰক্ষকক শলঠেকত পেলাই গ'লটো দিবলৈ সক্ষম হয় ।